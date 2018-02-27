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Барбра Стрейзанд со щенками

Барбра Стрейзанд клонировала свою любимую собаку (фото)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

27.02.2018 23:24 97

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Во вторник, 27 февраля, легендарная американская актриса и певица Барбра Стрейзанд призналась журналу Variety, что клонировала свою любимую собаку. Саманта или Сэмми (порода котон-де-тулеар) прожила с Барброй 14 лет. Она умерла в мае прошлого года.

Последний снимок вместе с Самантой

Стрейзанд очень переживала. И решила обратиться к ученым. Они использовали клетки Саманты, взятые в области пасти и желудка.

И вот недавно у Барбры появились Мисс Скарлетт и Мисс Вайолет. Щенки очень похожи на маленькую Сэмми, утверждает Стрейзанд. А отличить их друг от дружки актриса может только специальным нарядам. Для одной собачки она пошила краснуюю маечку, а для второй — голубую.

Барбра Стрейзанд и ее щенки — клоны Саманты

Похожие как две капли воды щенки отличаются еще разными характерами. «Жду, когда они подрастут, чтобы убедиться, что у них будут карие глаза как у Сэмми», — сказал Стрейзанд.

Три сестры пока легко помещаются в сумке

Вместе с клонированными щенками у Барбры появилась родившаяся естественным путем Мисс Фанни. Это щенок приходится дальним родственником Саманте. Стрейзанд назвала его в честь своей героини из знаменитого мюзикла «Смешная девчонка».

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