В Вашингтоне открыли площадь Бориса Немцова

В столице США Вашингтоне состоялось открытие площади рядом с российским посольством, которой присвоили имя Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza). Об этом сообщает РИА Новости.

На церемонии присутствовали около 100 человек. Среди участников мероприятия были члены конгресса США, представители госдепартамента, законодательного собрания Вашингтона и администрации, российской диаспоры, а также дочь Немцова Жанна.

Ранее решение о переименовании этого места принял городской совет Вашингтона. Местные власти ранее отмечали, что этот шаг «символизирует приверженность города демократии».

Huge media presence here outside of Russian Embassy… DC Council renamed small stretch of Wisconsin Ave as «Boris Nemtsov Plaza,» in honor of Russian human rights advocate assassinated in 2015… @wusa9 pic.twitter.com/mkEmYKJ2nb