В Вашингтоне открыли площадь Бориса Немцова

В столице США Вашингтоне состоялось открытие площади рядом с российским посольством, которой присвоили имя Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza). Об этом сообщает РИА Новости.

На церемонии присутствовали около 100 человек. Среди участников мероприятия были члены конгресса США, представители госдепартамента, законодательного собрания Вашингтона и администрации, российской диаспоры, а также дочь Немцова Жанна.

Ранее решение о переименовании этого места принял городской совет Вашингтона. Местные власти ранее отмечали, что этот шаг «символизирует приверженность города демократии».

Huge media presence here outside of Russian Embassy… DC Council renamed small stretch of Wisconsin Ave as «Boris Nemtsov Plaza,» in honor of Russian human rights advocate assassinated in 2015… @wusa9 pic.twitter.com/mkEmYKJ2nb — Evan Koslof (@ekoslof) 27 февраля 2018 г.

Сенатор США Крис Кунс сравнил площадь Немцова с открытой в 1984 году напротив одного из зданий советского посольства в Вашингтоне площадью, названной в честь диссидента и правозащитника Андрея Сахарова.

«Сегодня мы открываем символ. Кто-то скажет, что это просто металлическая табличка и очень маленький символ. Но те, кто стоял во время открытия (площади) имени Сахарова у советского посольства, знают, что кампания по восстановлению прав человека, достоинства и свободы спустя годы закончилась успехом еще до конца Советского Союза», — сказал он.

Первоначально предложение назвать одну из площадей Вашингтона именем Немцова было выдвинуто в 2016 году сенатором-республиканцем от штата Флорида Марком Рубио. Городской совет Вашингтона в начале января единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России.

9 января Городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед российской дипмиссией в площадь Бориса Немцова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что накануне, 25 февраля, в России прошли акции и марши памяти видного российского оппозиционера Бориса Немцова, застреленного в Москве 27 февраля 2015 года.