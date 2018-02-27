В Харькове из "заминированного" гипермаркета эвакуировали 1300 человек

Пресс-служба Главного управления Нацполиции в Харьковской области сообщила о том, что 27 февраля правоохранителям поступила информация о якобы заложенной взрывчатке в здании по адресу Кольцевой шлях, 4-А. Об этом говорится в сообщении в Facebook управления.

Для проверки информации на место выезжала следственно-оперативная группа Дергачевского отделения полиции и эксперты взрывотехнического управления.

«Эксперты осмотрели 30 000 кв. метров помещений, 2 800 кв. метров территории, эвакуировали 1300 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружили», — отметили в полиции.

Принимаются меры для установления лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что к Киеве полицейские задержали мужчину, который сообщил о «минировании» станции метро «Оболонь».