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Морозы в Чехии

Аномальные холода: в Чехии три человека скончались из-за сильных морозов

Инф. «ФАКТОВ»

28.02.2018 0:20 311

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В результате наступивших на территории Чехии в последние дни сильных морозов до минус 25 градусов в городе Острава на северо-востоке республики скончались трое бездомных, тела которых обнаружили в понедельник и вторник местные стражи порядка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Габриэлу Голчакову.

«Тела двух мужчин, в возрасте 34 и 43 лет, скончавшихся, видимо, из-за сильных морозов, полицейские обнаружили под мостом, а тело 50-летней женщины — у склада одного из промышленных объектов. Речь в данном случае идет об обычных местах ночлега бездомных», — сказала Голчакова.

Окончательную причину смерти должно установить вскрытие тел умерших, добавила представитель полиции.

Ранее сообщалось, что в Чехии в течение последних трех дней стоит холодная погода с ночной температурой местами до минус 25 градусов. Согласно прогнозам метеорологов, такая погода продержится до конца нынешней недели, после чего начнется постепенно повышение температуры.

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