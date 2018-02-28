Аномальные холода: в Чехии три человека скончались из-за сильных морозов
В результате наступивших на территории Чехии в последние дни сильных морозов до минус 25 градусов в городе Острава на северо-востоке республики скончались трое бездомных, тела которых обнаружили в понедельник и вторник местные стражи порядка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Габриэлу Голчакову.
«Тела двух мужчин, в возрасте 34 и 43 лет, скончавшихся, видимо, из-за сильных морозов, полицейские обнаружили под мостом, а тело 50-летней женщины — у склада одного из промышленных объектов. Речь в данном случае идет об обычных местах ночлега бездомных», — сказала Голчакова.
Окончательную причину смерти должно установить вскрытие тел умерших, добавила представитель полиции.
Ранее сообщалось, что в Чехии в течение последних трех дней стоит холодная погода с ночной температурой местами до минус 25 градусов. Согласно прогнозам метеорологов, такая погода продержится до конца нынешней недели, после чего начнется постепенно повышение температуры.
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