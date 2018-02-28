Грипп наступает: в Мелитополе все школы закрыли на карантин

В городе Мелитополь Запорожской области из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ все школы города закрыли 27 февраля на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

«Следует отметить, что не прекращается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в г. Мелитополе, в связи с чем с 27.02.2018 планируется приостановление учебного процесса во всех школах города», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на территории области в связи с высоким уровнем заболеваемости детей ОРВИ приостановлен учебный процесс в 17 школах и в 13 отдельных классах. При этом в Запорожье заболеваемость ниже эпидпорога на 55%.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 27 февраля до 3 марта на карантин закрывают школы Херсона. Кроме этого, с 26 февраля до 3 марта остановлен учебный процесс в школах Сумм, до 5 марта — в Ужгороде.