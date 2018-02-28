Грипп наступает: в Мелитополе все школы закрыли на карантин
В городе Мелитополь Запорожской области из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ все школы города закрыли 27 февраля на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.
«Следует отметить, что не прекращается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в г. Мелитополе, в связи с чем
Также отмечается, что на территории области в связи с высоким уровнем заболеваемости детей ОРВИ приостановлен учебный процесс в 17 школах и в 13 отдельных классах. При этом в Запорожье заболеваемость ниже эпидпорога на 55%.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 27 февраля до 3 марта на карантин закрывают школы Херсона. Кроме этого, с 26 февраля до 3 марта остановлен учебный процесс в школах Сумм, до 5 марта — в Ужгороде.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”