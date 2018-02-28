Чем запомнилась Олимпиада-2018: победы, провалы, рекорды и курьезы (фото, видео)

Самым значимым спортивным событием завершающегося сегодня февраля стали XXIII Зимние Олимпийские игры, которые впервые у себя принял южнокорейский Пхенчхан, добившийся этого права с третьей попытки (в 2010 году город проиграл гонку за проведение Игр канадскому Ванкуверу, в 2014 — российскому Сочи). «ФАКТЫ» предлагают вспомнить главные события завершившейся Олимпиады. Тем более, что ярких поводов для воспоминаний Игры в Пхенчхане подарили немало.

Уроженка Ривного несла на Олимпиаде флаг Беларуси, киевлянин — знамя Израиля

Официальная церемония проводов сборной Украины на Игры в Пхенчхане состоялась 23 января — более чем за две недели до церемонии открытия Игр. Украинские спортсмены, а также примкнувшие ним звезды шоу-бизнеса, презентовали новенькую форму национальной команды, которая, в отличие от Сочи-2014, не вызвала явного сарказма среди болельщиков.



(Фото ua.tribuna.com)

Спустя неделю был назван официальный состав сборной на Олимпиаду: честь страны в Южной Корее были призваны защищать 33 спортсмена — на четыре меньше самой малочисленной до этого украинской делегации на Играх-1994 в Лиллехаммере.

Еще спустя неделю стало известно, что знаменосцем нашей страны на церемонии открытия Олимпиады станет капитан биатлонной сборной Елена Пидгрушная. Правда, в тот момент еще никто не знал, что на этом олимпийская миссия 31-летней спортсменки закончится: победительница Сочи-2014 ни разу не выйдет на старт соревнований в Пхенчхане.



*Знаменосцем нашей сборной на открытии Олимпиады стала Елена Пидгрушная (фото Getty Images)

Впрочем, для Украины такое событие не уникально: в 2008 году на открытии летней Олимпиады в Пекине знаменосцем нашей сборной была Яна Клочкова, за полгода до этого события объявившая о… завершении спортивной карьеры.

Интересно другое: Пидгрушная стала не единственной уроженкой Украины, которой доверили нести флаг на открытии Игр. Также не обошлись без услуг наших соотечественников белорусы и израильтяне. Наши северные соседи доверили свое знамя 38-летней уроженке Ривного Алле Цупер, завоевавшей для Беларуси «золото» в лыжной акробатике на Играх-2014 в Сочи, а представители Земли Обетованной назначили знаменосцем 30-летнего фигуриста Алексея Быченко — уроженца Киева и дважды вице-чемпиона Украины в одиночном катании, так и не сумевшего в свое время засверкать на родине. Впрочем, к этой теме мы еще вернемся.



*Уроженка Ривного Алла Цупер с флагом Беларуси (Фото ТАСС — БЕЛТА)



*Алексей Быченко нес на открытии Игр флаг Израиля (фото Владимир Пеленгурин/kp.ru)

Победы. Наша и … почти наша

Как известно, в Пхенчхане сборная Украины завоевала одну медаль — золотую. Больше добытых наград на зимних Играх было в Лиллехаммере-1994, Турине-2006 и Сочи-2014 (по две), столько же — в Нагано-1998, меньше (ноль) — в Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010 (Олимпиаду-1992 в Альбервилле, на которой одессит Виктор Петренко взял «золото» в фигурном катании, а киевлянин Алексей Житник — в хоккее, в расчет не берем: обе награды были добыты в составе Объединенной команды бывших стран СНГ).

При этом в качественном показателе наша команда обошла Игры в Турине (две «бронзы») и Нагано (одно «серебро»).

В итоговом медальном зачете Олимпиады в Пхенчхане Украина разделила 21−22 места с Венгрией, при том, что на Играх в Южной Корее медали завоевывали представители 30-ти из 92 -х участвующих стран.

Медальный зачет Олимпийских игр в Пхенчхане («золото», «серебро», «бронза», всего) 1. Норвегия — 14−14−11 (39) 2. Германия — 14−10−7 (31) 3. Канада — 11−8-10 (29) 4. США — 9−8-6 (23) 5. Нидерланды — 8−6-6 (20) 6. Швеция — 7−6-1 (14) 7. Южная Корея — 5−8-4 (17) 8. Швейцария — 5−6-4 (15) 9. Франция — 5−4-6 (15) 10. Австрия — 5−3-6 (14) 11. Япония — 4−5-4 (12) 12. Италия — 3−2-5 (10) 13. ОАР — 2−6-9 (17) 14. Чехия — 2−2-3 (7) 15. Беларусь — 2−1-0 (3) 16. Китай — 1−6-2 (9) 17. Словакия — 1−2-0 (3) 18. Финляндия — 1−1-4 (6) 19. Великобритания — 1−0-4 (5) 20. Польша — 1−0-1 (2) 21--22. Украина — 1−0-0 (1) 21--22. Венгрия — 1−0-0 (1) 23. Австралия — 0−2-1 (3) 24. Словения — 0−1-1 (2) 25. Бельгия — 0−1-0 (1) 26--27. Испания — 0−0-2 (2) 26--27. Новая Зеландия — 0−0-2 (2) 28--30. Латвия — 0−0-1 (1) 28--30. Казахстан — 0−0-1 (1) 28--30. Лихтенштейн — 0−0-1 (1)

Но вернемся к хорошему. Единственным представителем нашей страны, завоевавшим медаль (и сразу «золотую»!) в Пхенчхане стал лыжный акробат Александр Абраменко — первый фристайлист, принесший Украине награду на зимних Олимпийских играх.



*Александр Абраменко (фото Getty Images)

Эх, а ведь недаром в 29-летнего спортсмена из Николаева верили даже по линии министерства спорта. Хотя следует напомнить, что четвертой Олимпиады в карьере Александра могло и не быть: летом 2016 года Абраменко получил тяжелейшую травму колена, после чего его участие в Играх в Пхенчхане оказалось под вопросом.

«Он серьезно повредил колено на сборах в Швейцарии. «Полетели» боковая и крестообразные связки, мениск… Саша в воду прыгал. Пытался спасти прыжок, доворачивал его уже в воде, вот колено и не выдержало…

У сына даже мысли не возникало завязывать с фристайлом. Наоборот, он мечтал поскорее вернуться к тренировкам. Хотя ему говорили: «На девять месяцев о спорте можешь забыть». Но он уже через четыре пришел в спортзал на костылях. А спустя шесть месяцев начал разрабатывать ногу", — рассказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» отец Александра Владимир Николаевич.

Полностью интервью с отцом нашего олимпийского чемпиона читайте здесь

А победный прыжок Александра на Олимпиаде можно пересматривать вечно

Впрочем, Александр Абраменко стал не единственным уроженцем Украины, завоевавшим «золото» в Пхенчхане. Таким же успехом в Южной Корее отличилась фигуристка Алена Савченко. Правда, 34-летняя спортсменка, родившаяся в Обухове (Киевская область), вместе с французом Бруно Массо пополнили медальную копилку сборной… Германии. Да, да, это очередная история о том, когда спортсмен, оказавшийся ненужным в Украине, завоевывает награду для другой страны.



*Алена Савченко и Бруно Массо (фото Getty Images)

Высшая ступень пьедестала почета на Олимпиаде стала маленьким подвигом в карьере Алены. Возрастная спортсменка, сломавшая стереотип о «молодости» фигурного катания (достаточно сказать, что в женских одиночных соревнованиях 15-летняя (!) россиянка Алина Загитова взяла верх над «ветераном» — 18-летней соотечественницей Евгенией Медведевой), стала олимпийской чемпионкой лишь на пятых для себя зимних Играх.

«В три годика она получила от меня на день рождения коньки. Поскольку катка в Обухове не было и нет, я учил дочку кататься на замерзшем озере. Алена быстро все осваивала. Когда ей исполнилось четыре, мы были в Киеве по делам и Аленка увидела объявление о наборе в секцию фигурного катания. „Запиши меня, папа!“ — стала просить. Я пропускал мимо ушей: какие там тренировки, если мы живем за 40 километров от столицы? Но дочка не успокаивалась. Тогда я, чтобы охладить ее пыл, поставил жесткое условие: научись садиться в шпагат, приседать „пистолетиком“, делать прыжки с места, тогда и поговорим о фигурном катании. Как у четырехлетней девочки хватило упорства все это делать, ума не приложу. Но к пяти годам она уже выполнила все, что я ей задавал. И снова начала умолять меня записать ее на фигурное катание. Тут я, конечно, сдался», — рассказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» отец Алены Савченко Валентин Иванович.



*"Золотой" успех пришел к Савченко на ее пятой Олимпиаде (фото Getty Images)

Полностью интервью с отцом олимпийской чемпионки из Киевской области читайте здесь .

Главный украинский провал Олимпиады: без ж… не обошлось

Не секрет, что главные олимпийские надежды нашей страны были связаны с биатлонной сборной. Особенно с женской командой, цвета которой в Пхенчхан приехали защищать сразу четверо победительниц Игр в Сочи-2014: сестры Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Увы, выступления наших женщин в Южной Корее иначе как фиаско не назовешь. Тут и провал в индивидуальных гонках (лучшая позиция — 14-е место Виты Семеренко в спринте), так и катастрофа в эстафете, в которой действующие на тот момент победительницы Олимпиады повторили худший результат женской сборной на зимних Играх, датированный 2006 годом в Турине. А ведь было еще откровенное разгильдяйство тренерского штаба, по своей глупости лишившего Юлию Джиму олимпийского масс-старта. Слезы Анастасии Меркушиной — лучшее подтверждение того, что творилось в сборной.

Вишенкой на торте стал скандал с Валентиной Семеренко, не стеснявшейся в выражениях после непопадания в эстафетную четверку. «У нас не команда, а просто ж…», — миф о единстве украинских биатлонисток был окончательно развенчан.

К слову, нормализации отношении в женской команде вряд ли помогут слухи о романе Юлии Джимы со старшим тренером команды Урошем Велепецем. Президент биатлонной федерации страны Владимир Брынзак их не подтвердил, но и не опроверг.

«Я не могу давать стопроцентных гарантий, но исходя из того, что я знаю — из общения с Урошем и с Юлей — у них сложились тесные рабочие отношения. Юля — такая спортсменка, которая стремится глубоко анализировать весь тренировочный процесс, любые нюансы в технике бега, стрельбе, психологии… И с ней надо много разговаривать, убеждать. Сестры Семеренко в этом отношении больше работали с Григорием Шамраем, Меркушина — с отцом, а Джима — с Велепецем. Ну, а кому-то на этом фоне было выгодно сделать сенсацию», — сказал президент ФБУ в интервью biathlon.com.ua.

Герои Пхенчхана

Ну куда же без них. Отдельно выделю нескольких.

Марит Бьорген. Вот так норвежская лыжница выглядит на лыжне:



*В Пхенчхане Бьорген выиграла пять медалей (фото Getty Images)

А так в обычной жизни:



*Мускулатура Марит впечатляет (фото Scanpix Norway)

В Пхенчхане Бьорген завоевала пять медалей — два «золота», «серебро» и две «бронзы». И попутно установила несколько рекордов. Сначала 37-летняя уроженка Тронхейма стала первой женщиной, завоевавшей семь золотых медалей на зимних Олимпиадах, затем — обошла короля биатлона Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству золотых олимпийских наград (восемь), и, наконец, — с 15 олимпийскими медалями (восемь золотых, четыре — серебряных и три — бронзовых) стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Игр.

Отличились в Пхенчхане и биатлонисты. В частности, Анастасия Кузьмина из Словакии, выиграв в Южной Корее масс-старт, стала первой представительницей этого вида спорта, завоевавшей золотые медали на трех Олимпиадах подряд (33-летняя уроженка российской Тюмени, ранее выигрывала спринтерские гонки в Ванкувере-2010 и Сочи-2014).

А коллега Кузьминой по цеху — белоруска Дарья Домрачева — взяв «золото» Игр в Пхенчхане в эстафетной гонке, стала первой в истории четырехкратной победительницей Олимпийских игр по биатлону.

Эмоции ее мужа — восьмикратного чемпиона зимних Игр Уле-Эйнара Бьорндалена — не попавшего в состав своей сборной, но приехавшего благодаря жене в Пхенчхан в составе команды Беларуси, вполне понятны.

Публикация от Maria Alexandrova (@maria.alexandrova.norge) Фев 22, 2018 в 4:54 PST



Уникальным достижением отличилась в Пхенчхане чешская спортсменка Эстер Ледецка. 22-летняя уроженка Праги стала первой в истории зимних Олимпиад спортсменкой, победившей на одних Играх в разных видах спорта. Сначала девушка заняла первое место в горнолыжном супергиганте, а спустя несколько дней — стала сильнейшей в сноуборде, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета в параллельном гигантском слаломе.



*На одну из пресс-конференций Эстер Ледецка пришла в горнолыжных очках. Потому что не успела… накраситься (фото Twitter)

Допинг: все те же на манеже

На Олимпиаде в Пхенчхане было зафиксировано три случая нарушения антидопинговых правил. Фигурантами двух из них стали спортсмены из команды Олимпийских атлетов из России — керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева. Напомню, что ранее представителям РФ запретили выступать на Олимпиаде-2018 под своим флагом из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил в Сочи-2014.

Наказание последовало незамедлительно: Крушельницкий был лишен бронзовой награды в дабл-миксте, завоеванной в паре с супругой Анастасией Брызгаловой, а Сергеева просто была дисквалифицирована. Оба участника скандала как могли открещивались от своей причастности к допингу: к примеру, Крушельницкий заявил, что допинг ему подмешали… партнеры по сборной.



*Лишенные олимпийской «бронзы» Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова (фото Алексей Филиппов / РИА Новости)

Третьим спортсменом, попавшимся в Пхенчхане на допинге, стал словенский хоккеист Жига Еглич. Примечательно, что форвард выступает в российской Континентальной хоккейной лиге. Этот сезон он начинал в «Торпедо» из Нижнего Новгорода, а затем перешел в другой российский клуб — «Нефтехимик» (Нижнекамск).

Курьезы Олимпиады: убегающие сани, голая грудь и чудо-болельщицы из КНДР

Впрочем, Пхенчхан-2018 запомнился не только спортивными достижениями. Курьезов и забавных случаев, вызвавших улыбку болельщиков, которых здесь тоже хватало.

Один из них выпал на долю нашего саночника Андрея Мандзия, который умудрился во время своего заезда не только выпасть из саней, но и, словив спортивный снаряд, вернуться в заезд.

Одной из главных звезд Игр в Пхенчхане также стала французская фигуристка Габриэла Пападакис, невольно порадовавшая болельщиков… обнаженной грудью во время исполнения короткой программы в соревнованиях танцевальных пар. Впрочем, этот инцидент не помешал спортсменке вместе с партнером Гийомом Сизероном завоевать «серебро» Олимпиады-2018.



*Габриэлу Пападакис подвело собственное платье (фото Александр Вильф/РИА Новости)

Настоящим украшением Игр в Пхенчхане стали северокорейцы. Мало того, что представители этой страны вышли на открытие Игр вместе со своими южными соседями (а также составили с ними объединенную команду по женскому хоккею), но они еще и удивили всех присутствующих своими болельщиками.

Девушки из КНДР, поддерживающие свою команду, вызвали восторг у любителей спорта по всему миру. Правда, унылое лицо «надзирателя» из местного КГБ несколько омрачило общую картину. К слову, в английских СМИ поговаривают, что девушкам, которые недостаточно страстно поддерживали свою команду в Пхенчхане, на родине грозят серьезные «санкции».

Надеемся, они не коснуться этой юной болельщицы, которая на минутку забылась и похлопала фигуристам из США. Оплошность тут же заметила подруга «провинившейся» поклонницы спорта.

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Хочется верить, что власти КНДР, подарившие мировой общественности в Пхенчхане историческую фотографию, на которой сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и президент Южной Кореи Мун Джэин пожали друг другу руки, простит девчонке ее слабость, вызванную спортивным азартом.



*Исторический момент: сестра Ким Чен Ына и президент Южной Кореи Мун Джэин пожали друг другу руки! Никто из семьи руководства Северной Кореи не был в Южной с 50-х годов прошлого столетия (скриншот)

Такой была Олимпиада-2018 в Пхенчхане — Игры, с бюджетом 2.4 миллиарда долларов, ставшие одними из самых холодных в истории подобных соревнований, пережившие самый настоящий ураган, и отметившиеся наибольшим количеством выданных спортсменам презервативов.

Следующие зимние Олимпийский игры пройдут в 2022 году в Пекине.