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Оболонский районный суд Киева

Янукович сорвал заседание суда по делу о госизмене, вызвав в Россию всех своих адвокатов

Инф. «ФАКТОВ»

28.02.2018 10:54 266

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Оболонский районный суд перенес на 6 марта 2018 года заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Такое решение было принято в связи со срочной командировкой защитников экс-президента — их вызвал к себе подзащитный для согласования списка свидетелей.

Как сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, в заявлении об уважительности причин неявки адвокатов они сообщили, что 23 февраля получили поручение обвиняемого Януковича обеспечить прибытие адвокатов не позже 26 февраля по месту фактического пребывания Януковича.

Свое обращение тот мотивировал «необходимостью безотлагательного предоставления ему адвокатской помощи».

Сторона обвинения квалифицировала эти действия, как направленные на срыв судебного заседания и предложила назначить Януковичу бесплатного государственного защитника. Тем не менее суд посчитал обращение в Центр бесплатной правовой помощи преждевременным и объявил перерыв в судебном заседании до 10.00 6 марта.

На заседании 28 февраля в суде должны были свидетельствовать бывший начальник киевского управления СБУ Александр Щеголев, который находится в СИЗО по делу о штурме Майдана, а также экс-министр иностранных дел Леонид Кожара.

Напомним, 2 марта в Москве состоится пресс-конференция Виктора Януковича, которую он решил посвятить обнародованию «доказательств причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане».

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