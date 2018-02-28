Екатерина Амосова: «Призываю прекратить забастовку в медуниверситете и вернуться к учебе!» (видео)

В своем обращении к студентам и преподавателям ректор Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Екатерина Амосова сообщила, что конфликтная ситуация, возникшая из-за того, что Центр тестирования, действующий при Минздраве Украины, отказался провести экзамен у студентов-третьекурсников «Крок-1. Стоматология», 27 февраля была рассмотрена на заседании Комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Украины.

— Все принципиальные требования бастующих были учтены в обращении к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, единогласно принятом народными депутатами, — сказала Екатерина Амосова. — Первое — поручить Министерству здравоохранения в кратчайшие сроки назначить дату проведения экзамена «Крок» для студентов-стоматологов. Второе — проверить законность финансовой деятельности Центра тестирования при Минздраве Украины. Отменить приказ Минздрава об отстранении от должности законно избранного ректора 15-тысячного вуза. Как врач и преподаватель призываю прекратить забастовку и возобновить учебный процесс. Вы отстояли вузовскую автономию, продемонстрировали свою гражданскую позицию. Но так же, как услышали нас, мы должны услышать мнения разных людей в университетском сообществе. Язык протеста мы должны заменить языком диалога.

<br />

Ранее fakty.ua сообщали, что студенты и сотрудники медуниверситета имени Богомольца объявили о бессрочной забастовке.