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канцлер Австрии Себастьян Курц

Линию разграничения на Донбассе необходимо открыть для гуманитарных организаций – Курц

Инф. «ФАКТОВ»

28.02.2018 11:07 117

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Гуманитарная ситуация на Донбассе является неприемлемой, поэтому необходимо обеспечить доступ на оккупированную территорию и линию разграничения для гуманитарных организаций. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц накануне визита в Российскую Федерацию.

«Во время моего первого визита в качестве председателя ОБСЕ на восток Украины в январе прошлого года я увидел там неприемлемую гуманитарную ситуацию. Мы должны улучшить условия жизни местного населения, особенно на линии соприкосновения. Для этого крайне важным является доступ гуманитарных организаций», — сказал он.

Курц отметил, что в этом вопросе важным является полное соблюдение Минских соглашений, а также режима прекращения огня, «приверженность которому стороны конфликта неоднократно подтверждали».

Напомним, ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш назвал урегулирование конфликтов в Европе, в том числе на востоке Украины, одним из основных направлений деятельности ООН в 2018 году.

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