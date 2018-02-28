На Полтавщине спасатели выкопали из сугробов «скорую», спешившую на вызов к роженице

Как ни спешила бригада медиков на вызов к роженице в село Максимовку Карловского района (Полтавская область), все равно не успела отвезти женщину в роддом. Путь карете скорой помощи преградили сугробы, образовавшиеся после обильного снегопада, который обрушился на Полтавщину 27 февраля.

— На сельской дороге снегу было по колено, — рассказала «ФАКТАМ» начальник сектора по связям со СМИ и работе с общественностью полтавского областного главка ГосЧС Светлана Рыбалко. - В 3.10 минут 28 февраля от водителя машины скорой помощи дежурному пожарной части в Карловке поступил звонок о том, что автомобиль застрял на полпути к Максимовке. Спасатели, выехавшие ЗиЛом на место происшествия, сначала лопатами откопали застрявшую «скорую», а потом расчистили перед ней дорогу.

В это время возле 25-летней роженицы находилась сельский фельдшер. Бригада «скорой» успела принять роды дома, затем доставила женщину с ребенком в роддом.

Как сообщили в роддоме Карловки, мама и сын чувствуют себя нормально. Мальчик доношенный, его вес 3600 граммов, он третий ребенок в семье. Кстати, роженица — переселенка из Луганской области.

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