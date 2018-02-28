В заснеженной Великобритании произошло землетрясение

В заснеженной Великобритании рано утром 28 февраля произошло землетрясение. Его магнитуда оценивается примерно в 3,2 балла. В графстве Камбрия довольно сильно раскачивались дома. Как сообщает английское издание The Mirror, землетрясение продлилось около 20 секунд.

Люди начали делиться впечатлениями в соцсетях. «Выбежал из дома в пижаме и тапочках жены, как какой-то супергерой из пригорода. Думал, в стену нашего дома кто-то врезался. Оказалось, что в Камбрии землетрясение», — написал один из пользователей Twitter.

Высота снежного покрова в графстве, на которое обрушились обильные снегопады, сейчас достигает 12 сантиметров. Закрыты многие дороги.

Это уже второе землетрясение в Великобритании за последние две неполных недели. Предыдущий подземный толчок ощущался в Уэльсе 17 февраля. Его сила составила 4,4 балла. Это было самое мощное из зарегистрированных в стране землетрясений за последние десять лет. А в Южном Уэльсе — более, чем за сто лет.