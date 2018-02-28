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Бойцы ВСУ на учениях

Рада собирается увеличить возраст призывников до 30 лет

Инф. «ФАКТОВ»

28.02.2018 11:24 401

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Народные депутаты одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение до 30 лет предельного возраста граждан, которые могут быть мобилизованы на воинскую службу. Соответствующий проект закона имеет регистрационный номер 6052 и был внесен группой народных депутатов от Блока Петра Порошенко, «Народного фронта» и «Батьківщини».

Закон в т.ч. предусматривает возможность продолжить военную службу военнослужащим, признанным военно-врачебными комиссиями негодными к военной службе по состоянию здоровья. Такие лица могут поступить на службу по контракту. Исключение сделают для лиц с умственными, сенсорными, психологическими нарушениями и другими заболеваниями (полный перечень определит Минобороны).

Также изменится порядок зачисления лиц, осуществляющих подготовку военнослужащих на должности сержантского и старшинского составов.

Регулируются вопросы обеспечения, в том числе жильем, военнослужащих, командированных в государственные органы, предприятия, учреждения, организации.

Напомним, на заседании 27 февраля Рада также санкционировала получение бывшими бойцами АТО финансовой помощи от государства на открытие собственного бизнеса.

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