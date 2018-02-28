Рада собирается увеличить возраст призывников до 30 лет
Народные депутаты одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение до 30 лет предельного возраста граждан, которые могут быть мобилизованы на воинскую службу. Соответствующий проект закона имеет регистрационный номер 6052 и был внесен группой народных депутатов от Блока Петра Порошенко, «Народного фронта» и «Батьківщини».
Закон
Также изменится порядок зачисления лиц, осуществляющих подготовку военнослужащих на должности сержантского и старшинского составов.
Регулируются вопросы обеспечения, в том числе жильем, военнослужащих, командированных в государственные органы, предприятия, учреждения, организации.
Напомним, на заседании 27 февраля Рада также санкционировала получение бывшими бойцами АТО финансовой помощи от государства на открытие собственного бизнеса.
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