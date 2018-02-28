В столице не будет флагштока за 50 миллионов гривен

В среду, 28 февраля, в 15.57 на портале публичных электронных закупок ProZorro должен был состояться тендер, объявленный коммунальным предприятием по содержанию и эксплуатации жилищного фонда специального назначения «Спецжилфонд».

Цель тендера — найти подрядчика на строительство на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне» в Печерском районе столицы 75-метрового флагштока.

Ожидаемая стоимость работ была заявлена в размере 47,5 миллиона гривен.

Однако тендер отменили, о чем свидетельствует информация на соответствующей страничке в ProZorro.

Причина отмены торгов — отсутствие дальнейшей необходимости в закупке работ.

Как сообщали fakty.ua, планировалось, что сине-желтый флаг будет развеваться на металлическом флагштоке высотой 75 метров (вес конструкции 85 тонн).