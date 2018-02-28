Пока Европа мерзнет, в Арктике наблюдается рекордно теплая погода

В то время как на Западную Европу обрушились снегопады и аномальные морозы, в Арктике наблюдаются рекордно теплые для этого региона температуры. Февраль 2018 года стал здесь самым «жарким» за последние 60 лет. Об этом сообщили специалисты Датского метеорологического института. Так, например, 24 февраля температура на мысе Моррис-Джесуп, в самой северной точке Гренландии, повышалась до плюс шести градусов.

Нынешние февральские средние температуры были на 20 градусов выше нормы, составляя минус восемь градусов по Цельсию. Кроме того, был зарегистрирован рекорд — в течение 61 часа температура держалась выше ниже нуля градусов. Это беспрецедентное явление.

В целом в феврале этого года зарегистрировано девять дней, когда столбики термометра поднимались до плюсовых температур. Это также является рекордом.

Слой арктического морского льда за зиму стал заметно тоньше.