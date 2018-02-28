Александр Абраменко: «Когда завоевал на Олимпиаде «золото», думал, что это сон и я вот-вот проснусь»

Олимпийский чемпион дал эксклюзивное интервью «ФАКТАМ»

За минувшие сутки вернувшегося на родину обладателя единственной, зато золотой медали зимних Олимпийских игр в Пхенчхане фристайлиста Александра Абраменко восторженно встречали дважды. Сначала ночью в аэропорту «Борисполь», где Саша провел пресс-конференцию. А затем — на железнодорожном вокзале в Николаеве. Десятки николаевцев пришли туда поздравить земляка с выдающимся спортивным достижением. После встречи с руководством области и пресс-конференции Александр дал небольшое эксклюзивное интервью «ФАКТАМ».

— Александр, поздравляем вас с олимпийской золотой медалью. Вы шли к ней настойчиво, несмотря на полученную в 2016 году серьезную травму. Уверенность в победе была?

— Быть уверенным в победе на соревнованиях по фристайлу тяжело, так как на качество прыжка влияет огромное количество факторов. Кроме техники самого прыжка, это, например, умение выбрать нужную скорость, чтобы получить максимальное количество баллов. Но на призовое место я себя настраивал точно.

— А когда поняли, что у вас «золото», что почувствовали?

— Мне показалось, что это сон. Думал, вот-вот проснусь и отправлюсь на эти же соревнования.



— Насколько приемлемы были условия тренировок, проживания олимпийцев в Пхенчхане?

— В Корее я был уже не первый раз. Год назад ездил туда посмотреть на этап Кубка мира (тогда еще не выступал из-за травмы). Прежде всего был удивлен местностью, которую выбрали для соревнований организаторы. Там очень холодно и ветрено. Если холод можно перетерпеть, то с сильным переменным и непредсказуемым ветром хуже. Это можно назвать кошмарными условиями. На Олимпиаде двое спортсменов из Америки из-за ветра жестко падали. У нас было всего две тренировки по два с половиной часа, и каждый из 25 спортсменов успел сделать всего по четыре прыжка. Это очень мало.

С расселением также были проблемы. Организаторы не успели построить нужное количество гостиниц в Олимпийской деревне, и мы жили «плотно».

— Много шума наделало фото, где вы накрываете украинским флагом российского коллегу Илью Бурова. Как вообще складываются отношения с российскими спортсменами?

— Ребят, с которыми мне приходится соревноваться, я знаю с очень малых лет. Это мои друзья. Когда я выиграл «золото», меня переполняли неимоверные эмоции, трудно себя было вообще контролировать. Я поздравил Илью с его успехом (бронзовая медаль. — Авт.), обнял его от чистого сердца, и никаких политических мотивов это не несло. И в украинской, и в российской командах по фристайлу адекватные люди. Никто не позволяет себе оскорбить соперника или унизить. У нас экстремальный, травмоопасный вид спорта, поэтому всячески поддерживаем друг друга.



* Николаевцы встретили земляка-чемпиона на вокзале

— К сожалению, олимпийская команда наших биатлонисток «отличилась» скандалом. А какая атмосфера была в команде по фристайлу?

— Спасибо за этот вопрос. С 2014 года, когда главным тренером сборной по фристайлу стал Энвер Аблаев, атмосфера стала рабочей, доверительной. Такого не было при подготовке к предыдущей Олимпиаде в Сочи, когда у спортсменов возникали постоянные конфликты с тренерами. Это даже привело к тому, что меня выгнали с главного подготовительного этапа — прыжков в воду. Думаю, что именно поэтому я занял на тех Играх всего лишь 6-е место.

— Вы — воспитанник николаевской школы фристайла. В Николаеве этот вид спорта практически уничтожен, уникальный трамплин для прыжков в воду разрушен. Вы планируете способствовать возрождению фристайла в городе?

— Одного желания мало, как и усилий только местной власти. Это должна быть государственная поддержка. Надеюсь, ответственные за развитие спорта люди и сами понимают важность развития фристайла. Тем более — успехи есть.

— Вы будете участвовать в следующей Олимпиаде?

— Я не люблю загадывать на столь далекий срок. Пока планирую добиться успеха на чемпионате мира по фристайлу в следующем году. А если все сложится удачно и без травм, то почему бы и нет?

— Ваш отец рассказывал, что вы в детстве занимались футболом, но потом бросили. Почему?

— Это было еще в начальных классах школы. Однако футбол не зацепил. Может, потому, что меня ставили играть защитником, а мне нравилось быть нападающим.

— Когда стало известно о вашей победе, губернатор области пообещал, что вам будет предоставлена квартира…

— Да, вопрос решен.

— У вашей мамы 1 марта день рождения. Как ее поздравите?

— Отпразднуем исключительно дома, в кругу семьи, — подключается к разговору Ирина Абраменко, мама Александра. — Я горжусь своим сыном. Он у меня труженик. Я была уверена, что его ждет пьедестал, но загадывать высшую ступеньку боялась. Теперь переживания позади, и мы всей семьей радуемся за Сашу.