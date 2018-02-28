Умер один из лучших форвардов в истории испанского футбола (фото)

Бывший нападающий «Спортинга» и «Барселоны» Энрике Кастро Гонсалес, более известный как Кини, ушел из жизни в возрасте 68 лет. С одним из лучших форвардов в истории испанского футбола случился инфаркт на улице возле его дома в Хихоне. Кини сразу же был госпитализирован, однако врачи ничем не смогли помочь легенде, информирует Marca.

В 556 поединках в футболках «Спортинга», «Барселоны», «Есидесы» и сборной Испании он забил 304 мяча. Большую часть своей карьеры футболист по прозвищу Волшебник провел в хихонском «Спортинге», до сих пор оставаясь лучшим снайпером в истории клуба (271 точный удар).

Футболист номер один Испании 1979 года Кини пять раз (в 1974-м, 1976-м, 1980-м, 1981-м и 1982 годах) становился лучшим бомбардиром чемпионата страны. Кроме того, он автор 3000-го гола «Барселоны» в национальном первенстве (4000-й забил Амор, 5000-й — Месси).

В рядах каталонского гранда Кини выиграл два Кубка Испании, Кубок кубков, Кубок испанской лиги и Суперкубок страны. В его активе 35 матчей и восемь голов в футболке сборной Испании.

Кроме того, в марте 1981 года после поединка «Барселона» — «Эркулес» Кини был похищен двумя неизвестными. Преступники, угрожая форварду пистолетом, заманили его в автомобиль и вывезли в Сарагосу. При этом они выдвинули условие: «Барселона» должна отказаться от претензий на чемпионство. Кини находился в плену 25 дней, а каталонский гранд таки проиграл борьбу за титул. На счет похитителя, которым оказался электрик Мануэль Диас Естабан, было перечислено 100 миллионов песет. Впоследствии он был задержан на пути в аэропорт.

*Кини с легендарным Диего Марадоной

*Кини и знаменитый голландец Йохан Кройфф

*Кини — автор трехтысячного гола «Барсы» в чемпионате Испании, Амор — четырехтысячного, Месси — пятитысячного

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