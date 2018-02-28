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Вадим Рабинович

Вадим Рабинович: «Выборы – это лекарство для Украины, чем скорее его дать – тем быстрее излечимся!”

28.02.2018 11:54 39

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«Необходимо как можно скорее проверить наличие в Верховной Раде коалиции — и, обнаружив, что ее реально не существует, согласно Конституции провести внеочередные парламентские выборы», — заявил народный депутат Украины, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Все знают, что коалиции в Верховной Раде фактически не существует. Вопрос сегодня заключается в том, будет ли власть придерживаться норм Конституции, где сказано, что при отсутствии в коалиции депутатских фракций 226 депутатов парламент подлежит роспуску», — отметил парламентарий.

Политик подчеркнул, что в данной ситуации мяч находится на стороне главы государства, которому обязаны доказать наличие парламентского большинства из фракций в составе 226 человек, иначе он должен назначить досрочные выборы в Верховную Раду.

«В данном случае ответственность за соблюдение Основного закона лежит на президенте. Нужно либо предоставить документ с наличием подписей всех депутатов, которые свидетельствовали бы о наличии коалиции, либо же идти на перевыборы из-за ее отсутствия. Третьего не дано!» — заявил лидер партии «За життя».

По мнению народного депутата, досрочные парламентские выборы помогут Украине обновить существующую конфигурацию власти, покончат с политическим кризисом и дадут толчок к решению экономических проблем.

«Я — оптимист. Рецепт решения сегодняшних проблем прост: пойти на выборы, а уже после — перестроить страну, начать экономический рост. Знаете, как при лечении: чем раньше дать лекарство, тем быстрее будет выздоровление! И чем раньше мы переизберем власть и перезапустим государственную машину, тем лучше!» — заключил Вадим Рабинович.

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