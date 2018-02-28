Конституционный суд признал незаконным налогообложение пенсий

Конституционный Суд признал неконституционным налогообложение пенсий. Соответствующий вердикт был вынесен 27 февраля 2018 года по обращению 48 народных депутатов.

В соответствии с решением КС, которое приводят «Українські Новини», введение налогообложения пенсий, начиная с определенного ее размера, «нарушает справедливый подход к установлению пенсии, так как приводит к уменьшению ее фактического размера, который устанавливается с учетом соотношения между длительностью страхового стажа и размером заработной платы (дохода) застрахованного лица».

Суд также констатировал, что после введения в законодательстве нормы о налогообложении пенсий Верховная Рада трижды в течение двух лет вносила в них изменения.

При таких обстоятельствах лица, имеющие право на пенсионные выплаты, объективно не могли быть уверенными в своих правомерных ожиданиях относительно стабильности правового регулирования в этой сфере.

Следовательно, введение Верховной Радой Украины в законодательство Украины налогообложения пенсий и изменение суммы, с которой начинается такое налогообложение, противоречит принципам правовой определенности, предсказуемости и справедливости.

В постановляющей части решения суд решил признать не соответствующим Конституции положения Налогового кодекса, которыми предусмотрено, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включаются суммы пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, если их размер превышает 10 размеров прожиточного минимума для лиц. Также признано неконституционным налогообложение пенсий, полученных из иностранных источников, если согласно международным договорам, такие пенсии подлежат налогообложению или облагаются в стране их выплаты.

Решение Конституционного Суда является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров повысить пенсии и отменить их налогообложение уже осенью 2017 года.