Александр Абраменко: «Погодные условия в Пхенчхане были кошмарными»

Олимпийский чемпион дал эксклюзивное интервью «ФАКТАМ»

Обладателю единственной, зато золотой медали Украины на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане фристайлисту Александру Абраменко на родине устроили восторженную встречу — сначала в аэропорту «Борисполь», а затем на железнодорожном вокзале в родном Николаеве. Сотни людей пришли поздравить спортсмена с выдающимся достижением.

— Алесандр, что почувствовали, когда поняли, что у вас «золото»?

— Мне показалось, что это сон. Думал, вот-вот проснусь и отправлюсь на эти же соревнования, — говорит Александр Абраменко.

— Насколько приемлемы были условия тренировок, проживания олимпийцев в Пхенчхане?

— В Корее я был уже не первый раз. Год назад ездил туда посмотреть на этап Кубка мира (тогда еще не выступал из-за травмы). Был удивлен местностью, которую выбрали для соревнований организаторы. Там очень холодно и ветрено. Если холод можно перетерпеть, то с сильным переменным и непредсказуемым ветром хуже. Это можно назвать кошмарными условиями. На Олимпиаде двое спортсменов из Америки из-за ветра жестко падали. У нас было всего две тренировки по два с половиной часа, и каждый из 25 спортсменов успел сделать всего по четыре прыжка. Это очень мало. С расселением также были проблемы. Организаторы не успели построить нужное количество гостиниц в Олимпийской деревне, и мы жили «плотно».