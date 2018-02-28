Синоптик спрогнозировала погоду на первый день весны

Как прогнозирует синоптик Наталка Диденко, погоду 1 марта в Украине будет определять южный циклон балканского происхождения.

«Он идет из Черного моря через Крым в Запорожье, Донбасс, Днепр, потом Полтаву, Сумы, Киев. В четверг, 1 марта, сложная погода со снегом и штормовым ветром предполагается в южной части Украины, в большинстве центральных областей, на востоке и севере страны.

Западные области избегут влияния циклона — там или местами что-то немного полетает, или вообще без осадков. Однако именно запад окажется нашим полярным центром — ночью до 20, днем — до12 градусов мороза", — сообщила синоптик на своей страничке в Facebook.

По ее прогнозам, сложной погода будет приазовских районах. «Мариуполь, Бердянск, Геническ, Арабатская стрелка, все, кто вблизи Азова — держитесь! Ведь более теплый воздух, осадки и штормовой ветер могут спровоцировать и шторм, и обледенения, и сильный гололед, и очень плохую видимость. В Одесской области как раз будет морозно, там снегопады и сильный ветер. Синоптическая ситуация сейчас такова, что даже в пределах одного региона — „батутные“ метеоразличия, а что уж говорить о всей территории Украины?» — написала синоптик.

По ее словам, главные акценты на 1 марта таковы:

Морозище — на западе.

Шторм и гололед — на юго-востоке.

Юг, восток, центр (кроме Винницкой обл) — сильные снегопады.

Север — снег и сильный ветер.

В Киеве — циклон. Ночью в столице до -10, но днем на температуру может повлиять теплая волна с востока.

«1 марта в Киеве днем будет ощутимо теплее, но с сильным ветром и снегом, это будет больше декларативно. Тем более что морозы пока не отступят», — прогнозирует Наталка Диденко.

Фото Наталки Диденко.

Как сообщали fakty.ua, в Чехии три человека скончались из-за сильных морозов.