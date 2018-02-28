Депутаты согласились упростить порядок выезда детей за границу

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении проект закона по внесению изменений в законодательство относительно порядка выезда ребенка за пределы Украины. «За» проголосовали 233 депутата, сообщает 112 Украина.

Целью проекта его разработчики (народные депутаты) назвали упрощение механизма предоставления родителями согласия на выезд ребенка за пределы Украины. В частности, при отсутствии согласия одного из родителей появится возможность выезда несовершеннолетнего на основании решения суда.

Также установлен упрощенный порядок временного выезда ребенка за пределы Украины для лечения, участия в международных олимпиадах, международных музыкальных, художественных и других творческих ко нкурсах, международных детских соревнованиях, спортивных мероприятиях и т.д.

Напомним, в Украине составлены первые протоколы на родителей, имеющих неофициальные доходы, но не платящих алименты. По словам министра юстиции Павла Петренко, их отправляют на общественные работы.