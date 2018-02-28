Скончался режиссер Альберт Мкртчян, брат звезды «Мимино» и «Кавказской пленницы»

Сегодня 28 февраля, на следующий день после своего 81-летия скончался советский и армянский режиссер и сценарист Альберт Мкртчян. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Армении.

Альберт Мушегович Мкртчян родился в Гюмри (в то время носил название Ленинакан) в 1937 году. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа и снял такие фильмы, как «Крупный выигрыш», «Песнь прошедших дней» и «Танго нашего детства». В 2003-м кинематографист получил звание народного артиста Армении.

Альберт — младший брат знаменитого актера, народного артиста СССР Фрунзика (Фрунзе или Мгера) Мкртчяна, известного по фильмам «Мимино», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Не горюй!», «Айболит-66». Снимался он также в картинах своего брата. Фрунзе Мкртчян умер в 1993 году в возрасте 63 лет.

В 1994 году Альберт Мкртчан стал режиссером ереванского театра, получившего имя его старшего брата.

«В детстве Фрунзик был беспомощным, над ним все смеялись, он был худой, с большим носом, но оказалось, что Бог дал ему огромный актерский талант. Он всю свою жизнь так жил — был смешным и грустным человеком одновременно. И СССР обожал своего таланта», — говорил Альберт о брате.