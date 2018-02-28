Пропавшие киевские школьницы найдены

Пропавшие киевские школьницы Вероника Пивень и Анжелика-Мария Брусова, которые пошли во вторник, 27 февраля, гулять со своими йоркширскими терьерами и бесследно пропали, найдены. Слава Богу, с ними все хорошо.

«Такой переполох устроили девочки, одной из которых 10 лет, а другой 12, — говорит начальник отдела ювенальной превенции Нацполиции города Киева Оксана Поплавская. — Они исчезли во вторник, примерно в час дня. Пошли выгуливать собачек и перестали выходить на связь. Родители сразу же обратились в полицию.

Нам удалось выяснить, что из-за холодной погоды Вероника и Анжелика-Мария решили не пойти в школу. Они были дома у одной из подружек. После этого отправились выгуливать своих йоркширских терьеров.

Одна из девочек сказала подружке, что в Киеве у них есть пустующая квартира, которая осталась после умершей бабушки. Ключи были с собой. Вот подружки и решили посидеть в той квартире. Но о своих планах ничего не сообщили родителям. Более того, отключили мобильные телефоны.

Вся полиция Деснянского района столицы была задействована в поисках девочек. Опросили родственников и узнали о пустующей квартире. Там Вероника и Анжелика-Мария и были найдены поздно вечером. Мы пока не знаем, собирались ли они идти домой или хотя бы включить телефоны.

С детьми была проведена беседа. А вот их родителям придется уплатить штраф. Правда, минимальный — 51 гривню".

История с пропавшими девочками вызвала большой резонанс в социальных сетях. Некоторые пользователи интернета в комментариях высказывают предположение, что дети могли принимать участие в игре «Исчезнуть на 24 часа», которая становится в сети все популярнее среди подростков. Цель этой игры — спрятаться на сутки так, чтобы тебя не нашли даже родители. А на следующий день нужно появиться дома как ни в чем не бывало. Хотя сами девочки отрицают, что они могли принимать участие в этой игре.

Напомним, две девочки, проживающие на Троещине, пропали 27 февраля. Они вышли из дома по ул. Радунской, чтобы выгулять собак, и не вернулись.