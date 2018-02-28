Аваков объяснил покупку недвижимости в Италии

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что виллу в Италии, которой владеет его компания, использует под туристический проект его супруга Инна, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на комментарий директора департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко.

«Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается супруга в Италии, в рамках работы в итальянской компании. Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства и при участии средств капитала компании «Авиталия», — уточнил он.

По словам главы МВД, его супруга занимается этим проектом более 1,5 лет.

«Вероятно, проект будет реализован и заработает в 2019 году, — заявил министр. — Это один из нескольких туристических бизнесов, которым занимается супруга. Легально, официально, транспарентно, и в этом нет никакой сенсации».

Ранее журналисты «Наші гроші» сообщили, что в 2017 году Арсен Аваков стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии.

Вилла площадью 566 квадратных метров, по информации журналистов, насчитывает 26 комнат на первом, втором этажах и в подвале. Приблизительная стоимость недвижимости — свыше 770 тысяч евро.

Как сообщали fakty.ua, в 2017 году Арсен Аваков задекларировал на счетах в банках около 1,4 миллиона гривен, 175 тысяч долларов и еще 200 тысяч гривен в драгоценных металлах.