Археологи представили около 300 тысяч(!) артефактов, обнаруженных при строительстве метро в Салониках
Греческие специалисты раскопали целый древний город
В Греции состоялась пресс-конференция, в ходе которой археологи Управления древностей Салоников рассказали о сотнях тысяч археологических находок, найденных ими во время строительства метро в этом городе. Строительные работы были начаты еще в 2006 году, однако затянулись до теперешнего времени из-за невероятного количества находок.
Археологи обнаружили около 300 тысяч артефактов! Они нашли целый древний город
Раскопки на двух станциях в историческом центре Салоников, на станциях «Агия София» и «Венизелос», помогли определить принципы городского планирования города от его основания до конца поздней античности. Он был спроектирован в соответствии со стандартами эллинистических центров Востока. Улицы были перпендикулярны друг другу, на них размещались как жилые здания, так и производственные помещения. Такая конструкция сохранялась и в римские времена. Как рассказали археологи, в IV веке нашей эры мощенные мрамором улицы были окружены колоннами, а по обеим сторонам стояли большие здания с роскошными мозаичными полами и скульптурами.
* Одна из самых ценных находок в Салониках — античная статуя богини Афродиты
Среди представленных журналистам артефактов — золотой венок из захоронения конца IV — начала III века до нашей эры, многочисленные украшения, глиняные скульптурки, сосуды эллинистического периода. По мнению археологов, находки помогают восстановить неизвестные страницы истории не только Салоников, но и всей Греции.
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