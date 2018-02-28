Археологи представили около 300 тысяч(!) артефактов, обнаруженных при строительстве метро в Салониках

Греческие специалисты раскопали целый древний город V—IV вв. еков до нашей эры

В Греции состоялась пресс-конференция, в ходе которой археологи Управления древностей Салоников рассказали о сотнях тысяч археологических находок, найденных ими во время строительства метро в этом городе. Строительные работы были начаты еще в 2006 году, однако затянулись до теперешнего времени из-за невероятного количества находок.

Археологи обнаружили около 300 тысяч артефактов! Они нашли целый древний город V—IV вв. еков до нашей эры, кладбище римских времен на окраине Древней Агоры, восточный некрополь, открытое городское пространство с площадями и улицами.

Раскопки на двух станциях в историческом центре Салоников, на станциях «Агия София» и «Венизелос», помогли определить принципы городского планирования города от его основания до конца поздней античности. Он был спроектирован в соответствии со стандартами эллинистических центров Востока. Улицы были перпендикулярны друг другу, на них размещались как жилые здания, так и производственные помещения. Такая конструкция сохранялась и в римские времена. Как рассказали археологи, в IV веке нашей эры мощенные мрамором улицы были окружены колоннами, а по обеим сторонам стояли большие здания с роскошными мозаичными полами и скульптурами.



* Одна из самых ценных находок в Салониках — античная статуя богини Афродиты

Среди представленных журналистам артефактов — золотой венок из захоронения конца IV — начала III века до нашей эры, многочисленные украшения, глиняные скульптурки, сосуды эллинистического периода. По мнению археологов, находки помогают восстановить неизвестные страницы истории не только Салоников, но и всей Греции.