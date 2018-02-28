За ночь спасатели Полтавщины освободили из снежных заносов 162 автомобиля

Для спасателей, а также коммунальных служб Полтавщины ночь с 27 на 28 февраля выдалась весьма напряженной. Обильный снегопад практически остановил движение на самой оживленной трассе — Киев — Харьков. И хотя здесь, как и на других транспортных магистралях области, были обозначены места, где автомобилисты могли переждать непогоду, к этому совету дорожников и полиции прислушались не все водители.

— Особенно проблемным оказался участок трассы возле села Новая Диканька Решетиловского района в направлении Полтавы, — рассказала «ФАКТАМ» начальник сектора по связи со СМИ и работе с общественностью Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко. — Начиная с девяти часов вечера вторника здесь на подъеме начали буксовать многотонные грузовики и заграждать проезд остальным участникам движения. Вскоре образовалась многокилометровая пробка. К месту затора была направлена специальная пожарная и дорожная техника. Спасатели работали до 2.30, оттянув за это время на обочины 62 грузовые машины и освободив путь для легкового транспорта, которого собралось свыше сотни.

А на участке между селами Широкое и Чапаевка этого же района на подъемы в обе стороны ночью были высыпаны тонны песка и соли, чтобы облегчить транспорту движение.

При подъеме на гору в селе Терны Лубенского района не смогла выехать «скорая», которая везла больного. На подмогу коллегам прибыла другая бригада медиков, пациента забрали в их автомобиль, а застрявший «УАЗ» вытянули из заноса спасатели.

В общей сложности за ночь сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям отбуксировали 162 автомобиля, в том числе 156 — грузовых, 4 — легковых и 2 — экстренной медицинской помощи, в которых находились 209 человек. Для оперативной помощи водителям были привлечены 105 человек личного состава ГСЧС и 32 единицы техники.



Между тем сегодня, 28 февраля, к вечеру синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий на территории области.



Ранее fakty.ua сообщали о том, что на Донетчине в снежные заносы попали пассажирский автобус и десятки машин.

