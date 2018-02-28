Украинский моряк забаррикадировался на судне и выдвинул ультиматум

В Черноморске (бывший Ильичевск) Одесской области на судне, стоящем в акватории Ильичевского судоремонтного завода, забаррикадировался моряк из Херсона Игорь Хвостов. «Сделал это, когда узнал, что судовладелец запретил мне вход на судно, — рассказал 37-летний Игорь Хвостов. — На проходной, через которую пришлось прорываться „с боями“, мне пытались помешать физически. Сейчас на борту нахожусь один, заперся в надстройке в кормовой части судна».

«Воды у меня нет, с довольствия я снят, но намерен держаться, пока судовладелец не рассчитается», — подчеркнул моряк, который заперся на судне вечером 26 февраля. Хвостов утверждает, что не получил зарплату за последние полгода (порядка 14 тысяч долларов).

Моряк добавил, что трудоустраивался через крюинговое агентство «Азимут» (Одесса). На судне он работал около двух лет, исполняя обязанности боцмана. По его словам, именно столько — почти два года — это судно стоит в ковше ИСРЗ, в «холодном отстое» (на ремонте).

— Мореход потерял всякую надежду получить честно заработанные им деньги, — сказали в фонде помощи морякам «Ассоль». — Потому он вынужденно пошел на крайний шаг: забаррикадировался на судне Welbeck (Amur-2521).

Теплоход Welbeck (порт приписки Пномпень, Камбоджа) — бывший Amur-2521 — принадлежит MD Shipping CO. Ltd. По данным фонда «Ассоль», Международная федерация транспортников после многочисленных обращений моряков с нескольких десятков теплоходов, связанных с этим судовладельцем, внесла компанию в список работодателей, нарушающих условия труда и быта моряков.

Ранее fakty.ua сообщали, что украинские моряки сдали итальянским властям 300 кг кокаина.