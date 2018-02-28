Министр культуры Словакии ушел в отставку из-за убийства журналиста-расследователя (обновлено)

В Словакии объявил об отставке министр культуры Марек Мадарич. Таким образом он отреагировал на убийство журналиста-расследователя Яна Куцияка и его девушки, сообщает Reuters.

«Как министр культуры я не могу мириться с тем, что журналист был убит во время моего пребывания в должности», — пояснил он свое решение.

Примеру министра последовали также секретарь правительственного совета по безопасности Уильям Ясан и помощница премьер-министра страны Мария Троскова.

27-летний журналист Яна Куцияк и его невеста Мартина Куснирова были застрелены ночью 26 февраля в доме журналиста. По официальной версии, озвученной главой словацкой полиции Тибором Гаспаром, убийство стало «профессиональной экзекуцией». Премьер-министр страны Роберт Фицо пообещал награду в миллион евро за информацию, которая поможет раскрыть это преступление.

Напомним, после смерти журналиста СМИ призывали подать в отставку также министра внутренних дел Словакии Роберт Калиняк, однако он это делать отказался.