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Погибшие

Министр культуры Словакии ушел в отставку из-за убийства журналиста-расследователя (обновлено)

Инф. «ФАКТОВ»

28.02.2018 19:01 198

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В Словакии объявил об отставке министр культуры Марек Мадарич. Таким образом он отреагировал на убийство журналиста-расследователя Яна Куцияка и его девушки, сообщает Reuters.

«Как министр культуры я не могу мириться с тем, что журналист был убит во время моего пребывания в должности», — пояснил он свое решение.

Примеру министра последовали также секретарь правительственного совета по безопасности Уильям Ясан и помощница премьер-министра страны Мария Троскова.

27-летний журналист Яна Куцияк и его невеста Мартина Куснирова были застрелены ночью 26 февраля в доме журналиста. По официальной версии, озвученной главой словацкой полиции Тибором Гаспаром, убийство стало «профессиональной экзекуцией». Премьер-министр страны Роберт Фицо пообещал награду в миллион евро за информацию, которая поможет раскрыть это преступление.

Напомним, после смерти журналиста СМИ призывали подать в отставку также министра внутренних дел Словакии Роберт Калиняк, однако он это делать отказался.

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