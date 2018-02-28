Дело о пожаре в «Виктории»: почему обвинительный акт в отношении директора лагеря направлен в суд только сейчас?

Сегодня, 28 февраля, прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении Петроса Саркисяна — директора муниципального детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория». Об этом на брифинге сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

«28 февраля сотрудниками прокуратуры Одесской области утвержден обвинительный акт в отношении директора лагеря „Виктория“. Также данный акт сегодня направлен в Киевский районный суд Одессы», — сказал областной прокурор. Он пояснил, что расследование было завершено ранее, но подозреваемый долго изучал материалы дела.

Кроме того, следователи прокуратуры области завершили расследование в отношении бывшего руководителя и инспектора Киевского районного отдела ГСЧС, которых подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

«В настоящее время они знакомятся с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу», — сказал Жученко.

По его словам, также завершено расследование в отношении бывшего вице-мэра Одессы Зинаиды Цвиринько, но материалы пока не переданы в суд в связи с нахождением подозреваемой на стационарном лечении.

Тем временем после вмешательства прокуратуры по иску ГУ ГСЧС в Одесской области решением окружного административного суда функционирование «Виктории» было полностью запрещено.

По словам прокурора, сейчас ведется расследование на предмет соблюдения технологий при строительстве лагеря.

Как сообщали fakty.ua, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел в ночь на 16 сентября 2017 года. В огне погибли три девочки — восьми, девяти и двенадцати лет — воспитанницы танцевального коллектива «Адель».