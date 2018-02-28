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Александр Шепелев

Суд в третий раз арестовал экс-нардепа Шепелева - до 28 апреля

Инф. «ФАКТОВ»

28.02.2018 18:23 113

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Оболонский районный суд Киева постановил взять под стражу без альтернативы залога бывшего народного депутата Александра Шепелева. В соответствии с решением, оглашенным судьей Еленой Жежерой, арест продлится до 28 апреля 2018 года включительно. Об этом сообщает Страна.

Одновременно суд обязал поместить Шепелева в Киевский СИЗО и провести его медицинское освидетельствование.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство военной прокуратуры.

Шепелева обвиняют по ч. 2 ст. 115 УК Украины. По данным обвинения, он заказал убийство донецкого банкира Сергея Кириченко.

После оглашения в Оболонском суде вердикта об аресте в заседании по делу об убийстве Кириченко был объявлен перерыв до 26 марта.

10 февраля решение об аресте экс-депутата принял Печерский суд, а 23 февраля — Дарницкий районный суд.

Отметим, что в Генпрокуратуре допускают, что неожиданно нашедшийся в Украине экс-депутат Александр Шепелев может быть агентом ФСБ.

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