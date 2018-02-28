Суд в третий раз арестовал экс-нардепа Шепелева - до 28 апреля
Оболонский районный суд Киева постановил взять под стражу без альтернативы залога бывшего народного депутата Александра Шепелева. В соответствии с решением, оглашенным судьей Еленой Жежерой, арест продлится до 28 апреля 2018 года включительно. Об этом сообщает Страна.
Одновременно суд обязал поместить Шепелева в Киевский СИЗО и провести его медицинское освидетельствование.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство военной прокуратуры.
Шепелева обвиняют по ч. 2 ст. 115 УК Украины. По данным обвинения, он заказал убийство донецкого банкира Сергея Кириченко.
После оглашения в Оболонском суде вердикта об аресте в заседании по делу об убийстве Кириченко был объявлен перерыв до 26 марта.
10 февраля решение об аресте экс-депутата принял Печерский суд, а 23 февраля — Дарницкий районный суд.
Отметим, что в Генпрокуратуре допускают, что неожиданно нашедшийся в Украине экс-депутат Александр Шепелев может быть агентом ФСБ.
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