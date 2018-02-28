Стали известны подробности об обезглавленной девушке в Одессе

У правоохранителей есть несколько версий трагедии, случившейся накануне в Одессе. Об этом сегодня, 28 февраля, на брифинге сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко. В частности, он сказал: «Действительно, на месте было выявлено тело девушки без головы. И до сих пор эту часть тела не обнаружили».

Что касается возможной версии ограбления квартиры, то, по словам прокурора, обстановка в жилище была нарушена, однако в сумочке девушки нашли нетронутыми мобильный телефон и деньги.

По словам родственников погибшей, вчера, 27 февраля, Анна (так звали убитую) не отвечала на их телефонные звонки. Поздно вечером мама Анны поехала к дочери домой. Подойдя к двери, она услышала, как в квартире звонит мобильник. На эти звонки также никто не отвечал. Тогда женщина позвала родственников. Взломав дверь, они обнаружили тело девушки в прихожей. Место отсечения головы было накрыто…

Вызвали полицию, которая прибыла вместе с поисковыми собаками. Сразу же стали «нащупывать» следы. Искали всю ночь, но тщетно…

Также стало известно, что в доме № 41 по улице Средней Анна поселилась минувшей осенью. Она была предпринимателем, имела несколько торговых точек на рынке «Привоз». Поскольку ее финансовое положение было достаточно стабильным, полиция не исключает, что убийство совершено из корыстных побуждений. Труп же обезобразили, чтобы направить следствие по ложному следу.



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