В Минске договорились о разведении сил в районе Станицы Луганской

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске было согласовано, что на Донбассе 5 марта состоится разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Произойдет это при условии соблюдения режима тишины в указанном районе.

Как констатировала Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, пока что режим тишины не соблюдается. Более того, незаконные вооруженные формирования ОРДО 23 и 24 февраля применили тяжелое вооружение, которое давно должно было быть отведено. Причем огонь велся не по военным позициям, а направлялся вглубь территории, контролируемой Украиной.

«Призываем РФ выполнить взятые на себя обязательства и использовать свое влияние на НЗФ ОРДЛО для наступления режима тишины, а также прекратить поставки через неконтролируемый участок российско-украинской границы техники, вооружения, топлива; вывести с территории Украины технику, вооружение, военные формирования; обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая границу», — говорится в заявлении представителей украинской стороны.

Напомним, на переговорах в Минске также обсуждалось восстановление связи Vodafone на оккупированной территории.