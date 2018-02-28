Агрессор открыл огонь из минометов 120 мм и 82 мм по укреплениям ВСУ на Луганщине
На линии соприкосновения на Донбассе террористы продолжают вооруженные провокации — всего с полуночи 28 февраля зафиксировано 3 обстрела наших укреплений. Об этом сообщил в Facebook штаб военной операции.
На Луганщине на рассвете оккупанты активизировались на Светлодарской дуге: под обстрелы агрессора из минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции у населенного пункта Луганское, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг бил по защитникам Новгородского.
На Донецком направлении агрессор около полудня применил минометы разных калибров у Павлополя на Приазовье.
К счастью, в результате вражеских обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.
Напомним, за минувшие сутки, 27 февраля, российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. В т.ч. по Светлодарску было выпущено около 200 мин.
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