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Бойцы ВСУ в окопе

Агрессор открыл огонь из минометов 120 мм и 82 мм по укреплениям ВСУ на Луганщине

Инф. «ФАКТОВ»

28.02.2018 18:51 152

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На линии соприкосновения на Донбассе террористы продолжают вооруженные провокации — всего с полуночи 28 февраля зафиксировано 3 обстрела наших укреплений. Об этом сообщил в Facebook штаб военной операции.

На Луганщине на рассвете оккупанты активизировались на Светлодарской дуге: под обстрелы агрессора из минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции у населенного пункта Луганское, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг бил по защитникам Новгородского.

На Донецком направлении агрессор около полудня применил минометы разных калибров у Павлополя на Приазовье.

К счастью, в результате вражеских обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки, 27 февраля, российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. В т.ч. по Светлодарску было выпущено около 200 мин.

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