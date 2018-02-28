«Дело 2 мая»: ГПУ сообщила о подозрении экс-руководителям подразделений одесской милиции

Следователи департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) сообщили о подозрении трем бывшим руководителям структурных подразделений Одесского регионального главка МВД по результатам расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Экс-правоохранителей подозревают в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины: «Использование служебного положения с целью получения для себя неправомерной выгоды неимущественного характера, повлекшее тяжкие последствия» и «Оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению, повлекшее смерть потерпевших», сообщает пресс-служба ГПУ. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В ГПУ напомнили, что, по предварительным результатам расследования, по этому делу в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего начальника ГУ МВД Украины в Одесской области, объявлен в розыск его заместитель. Кроме того, в РФ направлено ходатайство об осуществлении экстрадиции последнего в Украину.

Также в суде рассматривается обвинительный акт в отношении трех руководителей структурных подразделений Одесского регионального милицейского главка. Речь идет об освобождении 4 мая 2014 года из изолятора временного содержания 63 человек, задержанных за участие в массовых беспорядках 2 мая.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и украинских активистов погибли 48 и пострадали около 300 человек.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что из-за снегопадов заседание суда по «делу 2 мая» перенесли на два месяца.