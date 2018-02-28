"Укрзалізниця" озвучила, во сколько обойдутся американские локомотивы
«Укрзалізниця» назвала цену тепловозов, которые будут поставляться в Украину в рамках контракта, подписанного с американской компанией General Electric. Ввиду отсутствия свободных средств у «Укрзалізниці» решено использовать инструменты финансового лизинга.
«Даже на первый этап контракта, который предполагает приобретение около 30 тепловозов, у нас на сегодняшний день свободных средств нет. Исходя из стоимости одного локомотива около 4 млн долларов — сумма не совсем подъемная, чтобы заплатить ее сразу за всю партию. В связи с этим нам было необходимо привлечь финансовый ресурс со стандартным инструментом — лизинговый механизм», — цитирует 112.ua и.о. председателя правления «Укрзалізниці» Евгения Кравцова.
Объясняя, почему стоимость локомотивов от General Electric для Украины отличается от цены для других стран, Кравцов уточнил, что речь идет о разной технике. Для Казахстана GE изготавливает тепловозы по цене 3 млн долларов, но это маневровые локомотивы, а не магистральные тепловозы, поставка которых запланирована в Украину. Индия покупает тепловозы примерно по 2,5 млн долларов, но в стоимости учитывается, что 60% комплектующих будут индийского производства.
Напомним, ранее было согласовано, что General Electric Transportation поставит для «Укрзалізниці» до 200 локомотивов и модернизирует 75 локомотивов украинского железнодорожного ведомства.
Фото locomotive.wikia.com
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