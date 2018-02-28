«Прошел войну, а погиб в мирном Запорожье»: сослуживцы рассказали о смерти фронтового баяниста

В Запорожской области погиб боец второго батальона 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Роман Коноваленко с позывным «Доцент». Об этом бойце не раз рассказывали в соцсетях, журналисты снимали о нем телесюжеты. 34-летнего «Доцента» знали как фронтового баяниста. Роман привез с собой на фронт баян. Там вместе с сослуживцами создал ансамбль под названием «Добрый вечер» и стал звездой интернета.

Как стало известно «ФАКТАМ», Роман Коноваленко разбился в аварии. Трагедия произошла во вторник, 27 февраля. Подробности случившегося «ФАКТАМ» рассказал офицер Вооруженных сил Украины, друг погибшего Анатолий Штефан.

- На трассе под Запорожьем его машину снесло в кювет, — рассказал «ФАКТАМ» Анатолий Штефан. — Скорее всего, это случилось из-за гололеда. Насколько мне известно, потом трассу частично перекрыли из-за плохих погодных условий. «Доцент» в машине был один, он ехал к матери. Трагедия случилась около шести часов вечера. Его пытались спасти. Отвезли в больницу в городе Вольнянск, там ему сделали две операции. Все это время я был на связи с его родными. Позже они сообщили мне, что Роман умер — травмы оказались слишком тяжелыми. «Доцент» прошел войну. Были ситуации, когда он чудом оставался жив. А погиб здесь, на мирной территории… Очень больно осознавать, что его больше нет.

По словам Анатолия, «Доцента» любили все сослуживцы. Он был для них не только другом, но и психологом.

- Его называли душой батальона, — говорит Анатолий Штефан. — Жизнерадостный безотказный человек. В батальоне он исполнял обязанности штатного психолога. Роман — капитан милиции, по образованию педагог. Он умел найти подход к каждому бойцу. Ребята его любили. А его игра на баяне и песни были для нас отдушиной. Когда он начинал играть, становилось легче — не только нам, но и ему самому. «Доцент» хорошо чувствовал настроение хлопцев. Иногда играл что-то такое, что 50-летние мужчины не могли сдержать слез…

- Он был профессиональным музыкантом?

- Да. Играл на аккордеоне, гитаре, балалайке. Наш музыкальный коллектив «Добрый вечер» образовался сам собой. Однажды я выложил в интернет видео, как мы с «Доцентом» и начальником штаба с позывным «Амур» поем, сидя на танке. «Доцент» при этом играл на баяне. Видео с хэштегом #Доцент получило в сети массу восторженных откликов. Да что там говорить — Роман тут же стал звездой! За сутки видеоролик набрал больше 60 тысяч просмотров, мы получили массу сообщений. Многие журналисты приезжали специально для того, чтобы познакомится с «Доцентом». Даже некоторые генералы и полковники просили у него автограф. Когда Роман поехал в отпуск, люди в поезде его узнали. «Доцент» к такому не привык, смущался.

Потом баян, который Роман привез на фронт, поломался. Но без музыки мы не остались. Вскоре одна женщина из Запорожья прислала ему новый инструмент. Это была незнакомая женщина, которая просто посмотрела сюжет по телевизору. «Доцент» был очень тронут таким подарком. Этот баян ему привезли прямо в Троицкое.

«Доцент» прошел Троицкое, Светлодарскую дугу. Не получил ни одного ранения. Домой вернулся осенью 2017-го. Ему предлагали остаться в Вооруженных силах, но Роман признался, что уже не в силах выносить разлуку с семьей. У него остались жена Ольга и восьмилетняя дочка Настя. Жена и дочь, как и он, музыканты. Ольга преподает музыку, а Настя играет на фортепиано, участвует в разных конкурсах. Роман давал концерты, выступал с академическим хором МВС. Выступал даже когда приезжал в короткий отпуск. О таких как он говорят «успевал жить». Демобилизовавшись, Роман решил пойти работать в патрульную полицию. Уже готовил документы и ждал следующего набора.

После демобилизации мы с ним не теряли связь, часто созванивались. В середине марта я должен идти в отпуск и пообещал, что приеду в Запорожье. Договорились встретиться… Я в любом случае туда поеду. Только уже, к сожалению, не к нему, а к его родным. Сегодня мне целый день звонят ребята из 53-й бригады. Они сейчас в Гончаровске на учениях, но командир разрешил им поехать на похороны. «Доцента» похоронят завтра в Запорожской области. Знаете, я много чего повидал на войне. Но давно уже не плакал так, как вчера. Погиб мой брат…

Я уговорил жену Романа дать номер ее банковской карточки — чтобы все желающие могли помочь семье. Ольга сначала не хотела — мол, неудобно просить. Но я ведь знаю, что семье сейчас очень нужна помощь. Они и раньше жили скромно, а теперь остались без кормильца. А компенсации Ольге не положены, ведь Роман погиб не в зоне АТО. Для всех, кто может помочь, сообщаю номер карточки: 5168 7573 2069 4351 (Коноваленко Ольга).

К Роману Коноваленко часто приезжали журналисты. Во время интервью он немного смущался.

- У каждого военного есть своя отдушина, — говорил фронтовой баянист журналистам телеканала «СТБ». - Моя отдушина — это музыка. Когда оперативная остановка позволяет, я беру в руки баян. Это всегда снимает нервное напряжение. Недавно нас по телевизору увидела моя землячка. И представляете: прислала мне сюда баян! У нее была одна просьба — чтобы я исполнил любимую песню ее мамы. Можно, я исполню ее сейчас?

Песню для матери неравнодушной женщины показали в эфире. А Роман тогда пообещал журналистам, что коллектив «Добрый вечер» обязательно даст концерт на мирной территории. К сожалению, исполнить это обещание «Доцент» не успел.