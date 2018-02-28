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кокаин

Дело о кокаине в посольстве РФ: главный фигурант представлялся полковником спецслужб

Инф. «ФАКТОВ»

28.02.2018 19:36 458

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Дело об обнаружении крупной партии кокаина в российском посольстве в Аргентине продолжает обрастать интересными подробностями. Как оказалось, предполагаемый организатор канала поставок Андрей Ковальчук при знакомстве представлялся бизнесменам как полковник спецслужб.

«Его (Ковальчука) привел ко мне в офис высокопоставленный работник „Газпром Германия“. Представил как полковника, руководителя спецслужб, который курирует или занимается посольствами и консульствами на территории Европы, Азии, Латинской Америки», — рассказал в интервью телеканалу RTVD OstWest владелец немецкой компании Golden Mile Константин фон Босснер.

По словам владельца Golden Mile, Ковальчук часто просил образцы их продукции, чтобы найти клиентов и организовать сбыт. «Но за все эти годы так ни одной сделки заключено не было. Чистая болтология», — добавил он.

Напомним, в Буэнос-Айресе в подсобном помещении школы при посольстве России в Аргентине были найдены двенадцать чемоданов с 389 килограммами кокаина стоимостью 50 миллионов евро по ценам черного рынка. В Аргентине были задержаны несколько человек, в том числе сотрудник аргентинской полиции и выходец из России. Еще один фигурант этого дела — Андрей Ковальчук — объявлен в международный розыск. Он, скорее всего, находится в Германии.

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