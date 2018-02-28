Экстренно полученную вакцину от кори начали распределять по областям

Министерство здравоохранения начало распределять по регионам новую партию вакцины от кори, паротита и краснухи. 220 тыс доз вакцины ожидались в апреле, но были получены на два месяца раньше.

Как сообщает Минздрав, в первую очередь вакцины были направлены в регионы, которые больше всего нуждаются в иммунизации — Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Николаевскую, Одесскую, Киевскую области и город Киев. Вакцина была закуплена на средства госбюджета. Ускорить поставку удалось благодаря успешным переговорам ЮНИСЕФ с поставщиком.

«Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью и напомнить родителям о важности и срочности вакцинации детей. В эти сложные времена я полагаюсь на родителей, семьи и врачей, чтобы обеспечить возможность для всех детей получить две необходимые дозы для полной защиты от кори», — заявила Джованна Барберис, глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Всего в Украину до конца года доставят более двух миллионов доз вакцины против кори. Этого количества будет достаточно для проведения прививок всем возрастным группам детей, которые в этом нуждаются. Следующая поставка вакцины против кори — 800 тыс. доз — планируется на конец марта.

Напомним, всего в Украине с начала года зафиксировано 5839 случаев заболевания корью. Заболел 1981 взрослый и 3858 детей. Больше всего больных в Ивано-Франковской области (1294 человека), меньше всего — в Черниговской и Харьковской (по три случая).