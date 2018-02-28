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штепа

Штепу в девятый раз оставили без судей

Инф. «ФАКТОВ»

28.02.2018 20:39 144

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В Харькове рассмотрение дела экс-мэра Славянска Нели Штепы пошло на новый круг. Дело будет слушаться с самого начала. Об этом сообщает Depo.Харьков.

Защита Штепы настаивала на отводе двух членов судейской коллегии — председательствующего судьи Дениса Чижиченко и запасного судьи Натальи Васильевой. Харьковский суд удовлетворил ходатайство.

Теперь в соответствии с процедурой должно состояться перераспределение материалов уголовного производства, после чего будет установлена дата заседания.

Напомним, коллегия судей по делу Штепы меняется уже в девятый раз. Экс-мэра обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа в январе 2018 года на местном телевидении заявила, что планирует вернуться на пост городского головы Славянска.

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