Князь Монако пришел на церемонию вручения спортивного "Оскара" в костюме с бабочкой и кроссовках (фото)

В столице княжества Монако Монте-Карло прошла церемония награждение престижнейшей премии Laureus World Sports Awards — спортивного «Оскара», вручаемого лучшим атлетам за достижения предыдущего года. Эта награда, которая считается одной из значимых в мире спорта, учреждена в 1999 году. Победители в различных спортивных номинациях определяются путем голосования лучших спортивных журналистов, редакторов и комментаторов из 80 стран мира, а также членов Академии Laureus World Sports Awards.

Триумфатором нынешнего спортивного «Оскара» стал швейцарский теннисист Роджер Федерер, завоевавший награды сразу в двух номинациях — «Лучший спортсмен года» и «Возвращение года».

В борьбе за звание спортсмена года 36-летний швейцарец, ставший в 2018-м самым возрастным сильнейшим теннисистом планеты (Роджер вернулся на мировой трон спустя 5 лет и 106 дней), обошел трех британцев — бегуна сэра Мо Фара, ставшего год назад шестикратным чемпионом мира по легкой атлетике, велогонщика Криса Фрума, сделавшему в 2017-м победный «дубль», выиграв «Тур де Франс» и «Вуэльту», автогонщика Льюиса Хэмилтона, выигравшего четвертый титул в соревнованиях класса «Формула-1», а также испанского теннисиста Рафаэля Надаля и обладателя «Золотого мяча"-2017 португальского футболиста Криштиану Роналду.



*Роджер Федерер, выигравший в нынешнем году в Австралии свой 20-й титул на турнирах «Большого шлема», удостоился на церемонии в Монако сразу двух наград

Что же касается номинации «Возвращение года», то в ней Федерер опередил итальянского мотогонщика Валентино Росси, австралийскую легкоатлетку Салли Пирсон, американского бегуна Джастина Гэтлина и бразильский футбольный клуб «Шапекоэнсе», вернувшийся к выступлениям после авиакатастрофы 2016 года, унесшей жизни 71 человека.



*Всего в активе Роджера Федерера теперь числятся шесть наград Laureus World Sports Awards. К слову, спортсменом года швейцарец признан рекордный пятый раз. Интересно, что предыдущего спортивного «Оскара» в этой номинации легенда тенниса удостаивался в далеком 2008 году.

«Спортменкой года» по версии Laureus World Sports Awards признана американская теннисистка Серена Уильямс, выигравшая в прошлом году Открытый чемпионат Австралии через несколько недель после того, как узнала, что беременна. В борьбе за эту награду 36-летняя спортсменка, родившая 1 сентября 2017-го первенца, опередила южноафриканскую бегунью Кастер Семеня, испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу, а также трех американок: легкоатлетку Эллисон Феликс, пловчиху Кэти Ледеки и горнолыжницу Микаэлу Шиффрин. Добавлю, что эта награда стала для Серены рекордной четвертой в этой номинации.



* 27-летняя южноафриканка Кастер Семеня (справа), чья половая принадлежность ранее вызывала немало вопросов у мировой общественности, претендовала на звание спортсменки года, но уступила этот титул Серене Уильямс, которая не смогла приехать на церемонию награждения в Монако

«Командой года» по версии Laureus World Sports Awards назван «Мерседес», победивший в автогонках «Формулы-1», а победу в номинации «прорыв года» одержал испанский гольфист Серхио Гарсия, уже получавший данную награду в 2000 году.

«Лучшим спортивным моментом года» признан бразильский клуб «Шапекоэнсе», три футболиста которого выжили в чудовищной авиакатастрофе, унесшей жизни 71 человека.

Впрочем, церемония награждения Laureus World Sports Awards запомнилась не только празднованием спортивных достижений, но и красочным действом, устроенным организаторами, а также большим количеством звезд спорта, выглядевшим в неформальной обстановке не хуже своих коллег из шоу-бизнеса.



*Ведущими церемонии награждения Laureus World Sports Awards стали британцы — знаменитый «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч, а также актриса и журналист Кейт Эбдо, ранее участвовавшая в церемонии награждении футбольного «Золотого мяча»



*Занудное чтение текста под суфлер — это не для 41-летнего Бенедикта Камбербэтча. Во время торжеств в Монако обладатель «Премии Лоуренса Оливье» и «Эмми» с легкостью пустился в пляс



*Не обошлись торжества в Монако и без главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, являющегося послом Laureus World Sports Awards. На этой фотографии он запечатлен вместе с экс-форвардом мадридского «Реала» и сборной Испании Раулем



* 40-летний Рауль, к слову, приехал в Монте-Карло со своей женой Мамен Санс, которая вышла замуж за футболиста в 1999 году. Пара воспитывает пятерых детей — сыновей Хорхе, Уго, Матео и Эктора, а также дочь Марию



*Какая же спортивная церемония в Монте-Карло обходится без князя Монако Альбера! 59-летний монарх, пять раз участвовавший в зимних Олимпийских играх, пришел на торжества со своей супругой — княгиней Шарлен. При этом князь, как истинный спортсмен, надел на церемонию белые кроссовки, несмотря на свой строгий черный наряд с бабочкой



*Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард, как истинный шотландец, появился на празднике в национальной одежде — килте



*Британский автогонщик Билли Монгер в апреле 2017 года на автодроме «Донингтон-парк» попал в серьезнейшую аварию, в результате которой 17-летний паренек лишился обеих ног. Впрочем, эта катастрофа не выбила парня из колеи — он уже успел вернуться за руль гоночного болида. И мечтает о «Формуле-1»! Как знать, возможно, когда-нибудь это желание спортсмена станет явью, тем более, пилота в его стремлении поддержали многие действующие звезды Королевских автогонок



* Знаменитый теннисист Борис Беккер приехал в Монако с очаровательной женой Лилли, которая оттягивала на себя внимание от несколько «помятого» внешнего вида мужа

*Кстати, в Монте-Карло 50-летний Беккер, испытывающий в последнее время серьезные финансовые трудности, не только позировал на красной дорожке, но и занимался делом. Например, вручал заслуженную награду своему коллеге по цеху Роджеру Федереру



*Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз занимался в Монако любимым делом — пинал мяч



*Бывший форвард «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти, завершивший в прошлом году футбольную карьеру, был удостоен на церемонии Laureus World Sports Awards специальной награды «За исключительные достижения». Разделить радость с 41-летним футболистом в Монако приехала его супруга — бывшая модель и телеведущая Илари Блази, на которой игрок женился в 2005 году. Кстати, церемония бракосочетания звезд показывалась в прямом эфире телеканалом Sky Italia, а за трансляцией наблюдали 1,3 миллиона телезрителей. Пара воспитывает трех детей — сына Кристиана и дочерей Шанель и Изабель

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