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Реальные зарплаты в Украине выросли на 12%

Инф. «ФАКТОВ»

28.02.2018 20:59 52

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Средняя номинальная зарплата в Украине за год выросла более чем на четверть (28,4%) и по состоянию на январь достигла 7711 грн. Что касается реальной зарплаты (с учетом инфляции), то она по сравнению с январем 2017 года стала выше на 12,3%. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Зарплаты существенно выше средних традиционно свойственны IT-сектору (12 248 грн), финансовой и страховой сфере (15 192 грн). Зарплаты намного ниже среднего уровня выплачиваются в сфере здравоохранения и оказания социальной помощи (5217 грн).

В разрезе регионов по уровню зарплат лидируют Киев (в среднем 11 668 грн) и Киевская область (8145 грн). Самые низкие зарплаты получают в Тернопольской области — 5865 грн в среднем.

На 1 февраля 2018 года общая сумма задолженности по зарплате составила 2535,3 млн гривен. Основная доля приходится на промышленность (81,9%).

Напомним, по последним данным Госстата, средние зарплаты в Украине уже почти втрое (в 2,7 раза) выше уровня минимальной заработной платы (3200 грн).

Фото bank.gov.ua

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