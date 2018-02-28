Реальные зарплаты в Украине выросли на 12%
Средняя номинальная зарплата в Украине за год выросла более чем на четверть (28,4%) и по состоянию на январь достигла 7711 грн. Что касается реальной зарплаты (с учетом инфляции), то она по сравнению с январем 2017 года стала выше на 12,3%. Такие данные приводит Государственная служба статистики.
Зарплаты существенно выше средних традиционно свойственны IT-сектору (12 248 грн), финансовой и страховой сфере (15 192 грн). Зарплаты намного ниже среднего уровня выплачиваются в сфере здравоохранения и оказания социальной помощи (5217 грн).
В разрезе регионов по уровню зарплат лидируют Киев (в среднем 11 668 грн) и Киевская область (8145 грн). Самые низкие зарплаты получают в Тернопольской области — 5865 грн в среднем.
На 1 февраля 2018 года общая сумма задолженности по зарплате составила 2535,3 млн гривен. Основная доля приходится на промышленность (81,9%).
Напомним, по последним данным Госстата, средние зарплаты в Украине уже почти втрое (в 2,7 раза) выше уровня минимальной заработной платы (3200 грн).
Фото bank.gov.ua
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