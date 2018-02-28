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нафтогаз

Стокгольмский арбитраж заставил "Газпром" выплатить компенсацию "Нафтогазу"

Инф. «ФАКТОВ»

28.02.2018 21:33 380

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Стокгольмский арбитраж принял решение в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». Арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита. Компенсация должна составить 4,63 млрд долларов. Об этом сообщает «Нафтогаз Украины».

Напомним, что по результатам первого арбитражного производства в Стокгольме было признано обязательство «Нафтогаза» уплатить «Газпрому» около двух миллиардов долларов за поставки газа в четвертом квартале 2013 года — втором квартале 2014 года. Таким образом, по результатам двух арбитражных производств «Газпром» должен уплатить 2,56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

Кроме того, сегодня арбитражный суд отклонил требования «Газпрома» о штрафах за якобы незаконно отобранные «Нафтогазом» объемы транзитного газа.

Ранее Стокгольмский арбитраж установил, что Украина не обязана оплачивать поставки газа на оккупированные территории.

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