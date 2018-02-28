Новый жилой район Киева от КАН — Республика — будет виден даже из космоса!

В столице Украины, в помещении современного бизнес-центра «IQ» состоялась презентация проекта живого квартала Respublika (www.respublika.kiev.ua), девелопером которого выступает известная украинская компания KAN Development. В нынешнем году она отмечает уже 18-й год своего существования, давно став лидером на рынке недвижимости. Кстати, логотип компании, отслеживающей последние модные тенденции по созданию комфортного жилья, изменится, став более понятным и лаконичным — КАN.

- Наша компания делает совершенно разные проекты — жилые дома, офисные учреждения, детские садики, школы, медицинские центры следуя главному принципу: мы создаем не квадратные метры, а среду обитания, — сказал во время презентации почетный президент компании KAN Игорь Никонов.

За восемнадцать лет существования компания возвела многие из знаковых для столицы Украины объекты: Оушен-плаза, Комфорт-таун, Тетрис Холл, Централ-парк, Академия образования А+ и многие другие. К открытию готовятся Файна-таун и Гимназия А+.

- Мы не просто строим дома и торговые центры, — подчеркнул Игорь Никонов. — Мы создаем среду, где люди общаются, занимаются спортом, учатся, знакомятся, ходят друг к другу в гости. Все, что нужно современному человеку для динамичной жизни, мы соединяем в один проект. Даем новое дыхание старым районам — благоустраиваем территории, соседствующие с нашими проектами, поднимаем уровень безопасности районов и их статус.

Компания КАN первой в Украине начала строить собственную сеть дошкольных и школьных учреждений, дворы без автомобилей и смарт-квартиры. В ее жилых домах благодаря новейшим технологиям стоимость отопления в 2,7 раза дешевле, чем в общем по столице.

- Мы гордимся тем, что в наших проектах живет большое количество счастливых людей, — сказал Игорь Никонов. — Мы дали Украине 15 000 рабочих мест и часто сами жильцы становятся соавторами идей, которые мы воплощаем в жизнь.

Уже в марте стартует продажа квартир в новом жилищном комплексе Respublika, который станет продолжением проектов квартальной застройки, развиваемых компанией KAN Development и ARCHIMATIKA. При его разработке были учтены все тенденции развития современной урбанистики.

- Это будет крупнейший жилой район за всю историю существования независимой Украины, — сказал соучредитель и главный архитектор компании ARCHIMATIKA Дмитрий Васильев. — Он расположится на территории более 100 гектар. В четырех минутах хотьбы до ближайшей станции метро Теремки и в пятнадцати минутах езды до центра Киева. Этот район будет виден не только с борта самолета, но и из космоса (улыбается — ред.)! По сути, мы создаем город с чистого листа.

Параллельно с жильем строится и инфраструктура района — детские садики, школа, магазины, поликлиника. На площади 1 гектар разместится Академия спорта. Для обслуживания домов и учреждений КАN будет использовать специально организованные ЖЭКи. Первый дом Respublika будет сдан уже в 2019 году.

«Республика» — будет сообществом открытых людей, — уверен Игорь Никонов. - Активных, энергичных и развивающихся. Мы верим в людей и они отвечают нам взаимностью.