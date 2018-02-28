"Убедительная историческая победа", - Порошенко о решении Стокгольмского арбитража

Президент Петр Порошенко поздравил всех украинцев с решением Стокгольмского арбитража, который вынес решение в пользу «Нафтогаза» и заставил «Газпром» выплатить миллиардные компенсации.

«Мы только что получили решение. Оно очень обширное. В решении более тысячи страниц. Мы выиграли 4 млрд 630 млн долларов, которые „Газпром“ должен заплатить за прошлые периоды. Это намного больше, чем мы должны за газ за 2014 год — там чуть больше двух миллиардов. Решение доказывает, что мы можем побеждать», — прокомментировал вердикт председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Поздравляю с убедительной исторической победой… Когда разберем более тысячи страниц текста, будем разбираться с нашей дальнейшей энергетической стратегией. Готовится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по этому вопросу. Энергетика является одной из составляющих безопасности государства», — добавил Порошенко.

Напомним, сегодня арбитражный суд также отклонил требования «Газпрома» о штрафах за якобы незаконно отобранные «Нафтогазом» объемы транзитного газа.

Фото www.naftogaz.com