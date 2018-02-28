Конвой ООН подорвался на мине в Мали, погиблли четыре миротворца
Автоколонна «голубых касок» подорвалась на мине в районе города Мопти, при этом погибли четыре миротворца. Такая информация содержится в коммюнике MINUSMA (Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали), передает Vanguard.
Еще четверо военных из состава миротворческих сил были тяжело ранены и доставлены в госпиталь.
Напомним, что кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в соседней Ливии, когда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там «независимое» государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.
В 2016 году Совет Безопасности ООН подтвердил необходимость развертывания в Мали новой миротворческой миссии MINUSMA численностью 12 тысяч человек для стабилизации ситуации в ключевых населенных пунктах, особенно на севере Мали, а также для восстановления государственной власти по всей стране.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Госдеп США обратился к России с призывом согласиться с введением миротворцев ООН на Донбасс.
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