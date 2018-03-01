Администрация YouTube удалила видео об активизации спецслужб РФ в Украине, - СБУ

В пресс-центре Службы безопасности Украины заявили о том, что администрация видеохостинга YouTube удалила видео под названием «СБУ фиксирует активизацию спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в стране». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства на странице в Facebook.

«Служба получила сообщение от администрации YouTube о вынесении предупреждения и удалении со страницы видео… которое было продемонстрировано на официальном брифинге руководства СБУ. Основанием для такого решения стали „отметки“ видео интернет-пользователями как недопустимого. Администрация YouTube поддержала эту позицию», — заявили в спецслужбе.

В СБУ отметили, что специалисты выясняют причины принятия YouTube такого решения.

«Мы убеждены, что направление жалоб на видео с очередными доказательствами подрывной деятельности спецслужб РФ против Украины могло быть осуществлено только по их прямому указанию. Служба обращает внимание, что среди нескольких видео, размещенных по итогам брифинга, для удаления было выбрано лишь то, где привлеченный к осуществлению провокаций граждан РФ демонстрирует свои документы», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что заветная цель Кремля — во что бы то ни стало дискредитировать Украину на международной арене и добиться федерализации нашей страны. Очень горько осознавать, что достичь ее стране-агрессору помогают некоторые наши западные соседи, ведущие откровенную антиукраинскую политику. Теперь в эту игру, похоже, оказались втянутыми и международные сервисы.