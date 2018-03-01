Соперник «Динамо» в серии пенальти уступил «Милану» путевку в финал Кубка Италии

Оппонент киевского «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы «Лацио» (8 марта подопечные Индзаги и Хацкевича сыграют в Риме, а 15-го — в Киеве) на «Стадио Олимпико» провел ответный полуфинальный матч Кубка Италии с «Миланом».

Первая встреча соперников на стадионе «Сан-Сиро» закончилось вничью — 0:0, и команда Дженнаро Гаттузо прибыла в Вечный город, имея в активе серию из 12 игр без поражений во всех турнирах.

Основное время ответного матча, на котором за действиями римлян внимательно наблюдал спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко, также завершилось без голов — 0:0. Не определили победителя и «сухие» 30 минут. Все в итоге решалось в серии послематчевых пенальти, в которой удачливее оказался «Милан» -- 5:4.

В финальном поединке Кубка Италии миланский клуб сыграет 9 мая в Риме с действующиим обладателем трофея (трех последних сезонов!) туринским «Ювентусом», который в обоих полуфинальных матчах взял верх над «Аталантой» с одинаковым счетом 1:0. Отмечу, что Старая Синьора оспорит трофей рекордный 18-й раз («Рома» играла в 17 финалах).

Что же касается «Лацио», то подопечные Симоне Индзаги сразятся с «Ювентусом» в рамках чемпионата Италии уже в ближайшую субботу (на этой игре также планирует побывать Михайличенко).

Ранее fakty.ua сообщали, что «Динамо» получит от «Галатасарая» 250 тысяч евро за прошлогодний трансфер футболиста.