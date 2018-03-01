В СБУ доказали, что спецслужбы РФ используют "вагнеровцев" в Сирии

Генштаб ВС РФ в феврале 2015 года планировал участие российского спецподразделения т.н. «Частной военной компании» «Вагнера» в Сирии. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и обнародовали перехваченные разговоры главаря ПВК Дмитрия Уткина (позывной «Вагнер)» с сотрудником спецслужб РФ Игорем (позывной «Листопад»).

«Россией рассматривалось два варианта сухопутной операции: использование подразделений регулярных войск РФ или так называемых наемников — „ихтамнетов“, пилотный проект которых был реализован на территории Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято в пользу подразделения спецслужб РФ ППК «Вагнера».

«Ключевым аргументом „за“ стала возможность сокрытия Генштабом ВС РФ гибели российских военнослужащих во время боевых действий в Сирии во избежание негативного общественного резонанса», — добавили в СБУ.

Кроме того, в спецслужбе отметили, что обнародовали первые материалы по использованию спецслужбами РФ воинских подразделений под условным наименованием ППК «Вагнера» в боевых действиях за пределами территории России.

Как известно, наемниками компании «Вагнер» становятся россияне с ультранационалистическими убеждениями и военные ветераны, некоторые из которых также воевали в Украине.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 7 февраля в Сирии погибли или были ранены 300 российских наемников. Это произошло, когда они вместе с проправительственными силами начали атаку на известные позиции Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, и были полностью разбиты.