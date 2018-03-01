Украинцы смогут закладывать в ломбард… биткойны

Виртуальные деньги все больше проникают во все сферы жизни людей. Причем не только за границей, но и в Украине. Вскоре наши сограждане, владеющие криптовалютой и испытывающие потребность в «живых» деньгах, смогут решить эту проблему, обратившись… в ломбард. Одна из крупнейших отечественных ломбардных сетей решила ввести кредитование под залог криптовалют.

«Внедрение этого проекта обусловлено стремительным развитием криптовалют и технологии блокчейн в мире. Наши клиенты смогут пользоваться деньгами и в то же время получить доход от роста курса криптовалют в будущем», — заявил руководитель отдела маркетинга компании «Скарбниця» Иван Ипатов.

В частности, для получения кредита заемщикам будет предложен калькулятор, с помощью которого можно будет определиться с типом и объемом криптовалюты для залога, сроком и суммой кредита. Владельцы виртуальных денег смогут получить кредит в гривне на срок до 31 дня с правом пролонгации. После того как задолженность по кредиту будет погашена — вся сумма криптовалюты, которая была передана в залог, возвращается заемщику в полном объеме. По каждому договору специальная IT-система будет вести автоматический учет суммы криптовалюты в залоге и цену, по которой зафиксирована сделка. В компании заявляют, что ссуды под залог виртуальных денег выдаются официально, с полной гарантией законности этих операций.

Однако не стоит забывать, что в Украине нет закона, регулирующего операции с криптовалютами. Хотя сейчас на рассмотрении парламента находится сразу несколько законопроектов, ни один из них не принят. Кроме того, ранее и Национальный банк Украины, и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг официально заявляли, что в нашей стране криптовалюта не является платежным средством, денежным суррогатом или ценностью. Поэтому законность операций с ней весьма сомнительна.

Подобная ситуация сложилась во многих других странах. На сегодняшний день только Япония четко определилась с официальным статусом криптовалют, но при этом создала специальный орган для контроля над этим рынком Другие страны либо готовят соответствующие решения, либо вовсе запрещают операции с криптовалютами для своих компаний и граждан.

Ранее fakty.ua сообщали, что крупные сделки с криптовалютой скоро можно будет проводить «в тени».