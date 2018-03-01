Звезда Instagram, «модель из Африки», оказалась созданной с помощью 3D-графики (фото)

Популярная темнокожая «модель из Африки» по имение Шуду Грам, у которой около 40 тысяч восторженных подписчиков в Instagram, оказалась не настоящей девушкой, а созданной с помощью 3D-графики британским фотографом Камероном Джеймсом Уилсоном. В этом наконец признался сам фотохудожник. По его словам, он хотел создать идеал красоты и в итоге представил «первую в мире цифровую модель».

В комментариях в снимкам Шуду было множество комплиментов. Пользователи сравнивали ее с куклой Барби, называли «африканской королевой», говорили, что в жизни не видели никого прекраснее нее. Однако, некоторые выражали сомнения: «Ты слишком хороша, чтобы быть реальной», — писали более проницательные пользователи. А кто-то напрямую утверждал, что это — цифровой образ.

Еще больше повысилась популярность Шуду после того, как в соцсети появился снимок, на котором ее губы были накрашены помадой косметической линии певицы Рианны Fenty Beauty. Этот снимок был опубликован на странице бренда в Instagram и собрали сотни тысяч лайков.

После признания Уилсона его подвергли критике и даже обвинили в расизме. «Зачем заменять настоящих моделей искусственными? Что это даст модельной индустрии?», «Лучше бы наняли настоящую темнокожую модель и заплатили ей денег», «Белый фотограф наживается на образе черной женщины!», — возмущались комментаторы.